Chiều 14/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Mạnh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, Yên Thành, xác nhận sự việc xảy ra ở xóm 4 của địa phương này.

"Gia đình ông H. bà L. tổ chức phường hội. Việc vào phường diễn ra từ năm 2013 đến 2021 rất tốt, nhưng 2 năm nay, bà L. lâm bệnh nặng nên "bể" phường. Người dân kéo đến nhà ông H. yêu cầu gia đình trả lại tiền cho dân", ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, ông H. nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An. Số người tham gia phường (theo tổng hợp đơn của công dân gửi công an) là 60 người, với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng. Gia đình ông H. chưa có phương án trả.

"Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt, tuyên truyền nên người dân về nhà. Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ", ông Linh cho biết thêm.

Hàng chục người dân mang băng rôn, khẩu hiệu đứng trước nhà ông H. (Ảnh cắt từ clip).

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người dân mang ghế, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu đến nhà nguyên cán bộ công an để đòi nợ tiền chơi phường.

Qua nội dung đoạn clip cho thấy, người dân tập trung trước ngôi nhà khá đồ sộ, đã khóa cổng và lớn tiếng gọi chủ nhà, yêu cầu trả tiền phường.

Người dân cầm những tờ giấy có nội dung yêu cầu trả tiền, đứng trước nhà ông H. (Ảnh cắt từ clip.)

Băng rôn, bìa cát tông, khẩu hiệu với nội dung đòi nợ tiền chơi phường còn được treo khắp tường bao của căn nhà gia chủ.

Theo tìm hiểu, sự việc này xảy ra tại gia đình ông H. bà L., xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 13/7.