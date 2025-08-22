Cơn bão sắp hình thành rất mạnh, di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Hoàn lưu tác động của bão có thể rất rộng

Sáng 22/8, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm chủ động ứng phó với cơn bão dự kiến sắp hình thành trên Biển Đông.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo hướng đi của cơn bão dự kiến hình thành trên Biển Đông (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Ông Khiêm nhận định khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Theo ông Khiêm, khi bão vào Biển Đông, bão số 5 có thể di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực đặc khu Hoàng Sa và có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

"Dự báo ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta", Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Quỳnh Hương).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, theo nhận định cơ quan khí tượng thủy văn.

Ông Khiêm nhận định, với kịch bản hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Theo dự báo, từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Bên cạnh đó, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

"Quan ngại nhất là mưa bất thường và nguy cơ tại các hồ thủy điện"

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết rạng sáng mai áp thấp nhiệt đới có thể hình thành bão, ngày 23-24/8 có thể tác động đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, sau đó bão đi vào đất liền trong sáng và trưa 25/8.

Ông Hiệp nhận định đây là cơn bão mạnh, hình thành nhanh ngay trên Biển Đông, vùng ảnh hưởng rộng, càng vào đất liền càng tăng cấp. Cơn bão này đổ bộ và ảnh hưởng đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì cuộc họp (Ảnh: Quỳnh Hương).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết ông quan ngại nhất là mưa bất thường và nguy cơ tại các hồ thủy điện.

"Chúng ta đã chứng kiến mưa bão ở Nghệ An vừa qua, đều vượt lịch sử", ông Hiệp nói và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần dự báo chính xác nhất có thể và chủ động từ sớm các phương án như di dời chủ động... để đề phòng mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cho biết cơn bão này có gió giật rất mạnh và xảy ra các ngày cuối tuần, hoạt động du lịch ở các vùng biển... rất nhiều nên các tỉnh ven biển cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ phải có khuyến cáo chi tiết, cụ thể, rõ ràng các vấn đề để các địa phương có thể bị ảnh hưởng chủ động ứng phó.