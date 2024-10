Vụ dân bức xúc chặn đường cấm ô tô ra vào mỏ: Tam Điệp chỉ đạo "nóng"

Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh "Ô tô chở đất đá gây bụi, dân bức xúc chặn đường cấm xe vào mỏ ở Ninh Bình" , UBND thành phố Tam Điệp đã triển khai hội nghị bàn giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông (liên quan đến việc vận chuyển nguyên, vật liệu khai thác trên các tuyến đường) trên địa bàn.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tháo dỡ, thu gom vật cản, chấm dứt việc tự ý cấm đường chặn xe ra vào mỏ (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo của UBND TP Tam Điệp nêu rõ, tuyến đường vận chuyển từ các mỏ nguyên vật liệu ra quốc lộ 12B (thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn) dài khoảng 1,3km, có lưu lượng phương tiện, mật độ, tải trọng lớn đã làm đường bị xuống cấp, xuất hiện các vết nứt, lún, ổ gà.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu, các phương tiện làm rơi vãi đất đá, bụi, bẩn, gây mất an toàn giao thông. Một số doanh nghiệp chưa phối hợp với nhân dân thực hiện biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Vì thế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân hai bên đường, gây bức xúc. Một số hộ dân đã tự ý chặn xe chở nguyên vật liệu, gây mất an ninh trật tự.

Ông Tống Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp cho biết, thành phố đã yêu cầu UBND xã Yên Sơn tuyên truyền người dân tự tháo gỡ, thu gom các vật cản, chấm dứt ngay việc tự ý chặn xe chở nguyên vật liệu ra vào các mỏ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân thôn Vĩnh Khương bức xúc trước việc xe tải ra vào mỏ gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó, UBND xã Yên Sơn phải kịp thời nắm bắt các đề xuất, kiến nghị của nhân dân; phối hợp với các doanh nghiệp khai thác mỏ, vận chuyển nguyên vật liệu, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

"UBND thành phố giao công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, kiến nghị với công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, cân trọng tải các xe, phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu trên quốc lộ 12B. Lực lượng công an cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe", ông Thuận nêu rõ.

UBND thành phố Tam Điệp cũng yêu cầu các phòng chức năng, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.

Tuyến đường vào mỏ qua khu dân cư bị xuống cấp, xuất hiện các vết nứt, lún, ổ gà (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó, các phòng chức năng khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố thành lập Đoàn liên ngành, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản và pháp luật khác liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, do bức xúc trước việc mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô tải cỡ lớn ra vào mỏ đất khiến bụi bẩn bay mù mịt, cuộc sống bị đảo lộn, gần 100 hộ dân xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp mang cây, bàn ghế ra đường chặn không cho xe đi qua.

Các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp có mỏ phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Xe từ mỏ đi ra phải được xịt rửa đất đá bám vào lốp, thành thùng, tránh rơi vãi ra đường gây bụi bẩn. Cùng với đó, lái xe phải tuân thủ tốc độ, tránh ảnh hưởng đến an toàn và cuộc sống của nhân dân sống ven đường.

Người dân sống bên quốc 12B dội nước để ngăn bụi bẩn bay vào nhà (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên, tuyến đường thôn Vĩnh Khương vào khu vực các mỏ đất và dọc theo quốc lộ 12B, mỗi khi có xe tải đi qua, bụi bay mù mịt. Cây cối dọc 2 bên đường phủ kín màu bụi trắng xóa. Các nhà dân thường xuyên trong tình trạng đóng kín cửa.

"Tình cảnh này diễn ra lâu nay, lo ngại đến tương lai, quá bức xúc không biết kêu ai nên chúng tôi buộc phải ngăn đường, cấm xe để cơ quan chức năng, doanh nghiệp có giải pháp đảm bảo đời sống cho nhân dân", ông Đinh Quốc Vương nói.