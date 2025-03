Vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích: Ngóng người thân trong vô vọng

Những ngày qua, ngôi nhà của ông Bùi Văn Thanh (52 tuổi, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có nhiều người đến thăm hỏi, động viên. Ông Thanh là một trong 4 ngư dân đang mất tích sau vụ chìm tàu cá vào ngày 21/3.

Bà Trần Thị Thương (50 tuổi), vợ ông Thanh, không kìm được nước mắt khi kể lại sự việc. Sáng 21/3, bà đang làm việc thì nhận được cuộc gọi báo tin dữ từ vợ của một thuyền viên cùng đi tàu với chồng mình.

Bà Trần Thị Thương, vợ ngư dân Bùi Văn Thanh, kể lại sự việc (Ảnh: Đức Thanh).

Trên đường vội vã từ công ty về nhà, bà Thương thầm cầu nguyện, hy vọng chồng bà cùng những người mất tích vẫn bình an.

Nhà ông Phan Văn Thành (54 tuổi, xã Tam Quang), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 91679 TS, cũng đón nhiều người đến thăm hỏi, động viên bà Trần Thị Diệp, vợ ông.

Bà Diệp cho biết từ khi nghe tin chồng và con trai Phan Văn Yên (29 tuổi) bị nạn, bà đã gào khóc trong tuyệt vọng và ngất xỉu liên tục.

Đến chiều 23/3, sau khi tận mắt thấy chồng mình, bà mới bình tĩnh lại phần nào. Tuy nhiên, con trai bà cùng 3 ngư dân khác vẫn đang mất tích, bà như người mất hồn, lòng như lửa đốt. Trong tiếng khóc, bà vẫn mong có phép màu sẽ mang con trai trở về.

Gia đình ông Thành cho biết, tàu cá QNa 91679 TS được đóng với số tiền hơn 18 tỷ đồng, hiện vẫn chưa trả nợ xong. Nay tàu đã bị chìm, người thân vẫn còn mất tích, tai nạn dồn dập đổ xuống khiến bà Diệp không còn sức chống đỡ.

Người dân, hàng xóm đến động viên, an ủi gia đình những nạn nhân mất tích (Ảnh: Đức Thanh).

Ông Huỳnh Thế Lưu (49 tuổi, xã Tam Quang), một trong những ngư dân may mắn sống sót, kể lại, sáng 21/3, anh em trên tàu ăn sáng xong, đang chạy xuống vùng biển tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục đánh bắt hải sản. Bất ngờ, một cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu, nước biển tràn vào khoang khiến tàu bị nghiêng và chìm nhanh chóng.

"Sự việc diễn ra quá nhanh, anh em lúc đó không kịp chuẩn bị áo phao nên chỉ tự biết cứu lấy mình. Lúc rơi xuống nước, có người nắm được tấm xốp, can nhựa bấu víu vào. Nhưng do sóng mạnh quá nên ít phút sau, tất cả trôi đi hết", ông Lưu nói.

Ông Lưu cũng cho biết, khi có tàu cá bạn đến cứu, ông cùng những người khác tổ chức tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy 4 người còn lại. Có khả năng họ đã bị mắc kẹt trong khoang nên chìm theo tàu cá.

Ông Lê Văn Thiên (50 tuổi, xã Tam Quang), một trong những người may mắn sống sót, trở về nhà rồi vẫn còn hoảng sợ. Theo ông Thiên, lúc tàu đang chìm, ông bị mắc kẹt bên trong. Ông cố lấy hơi lặn xuống dưới gỡ lưới mắc vào chân rồi bơi ra ngoài, bám được tấm xốp chờ tàu bạn ở gần đó đến cứu.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin về việc tàu cá QNa 91679 TS, do ngư dân Phan Văn Thành làm chủ, cùng 14 thuyền viên đang hành nghề trên biển không may bị sóng đánh chìm. Vụ tai nạn khiến một ngư dân tử vong và 4 người mất tích. Đến nay, 10 ngư dân may mắn sống sót đã trở về nhà.