Vụ cháy quán karaoke thảm khốc: 33 người tử vong

Cháy quán karaoke ở Bình Dương nhiều người thương vong (Clip: A.X.).

Sáng 7/9, lực lượng Công an TP Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú để tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người thương vong (Ảnh: A.X.).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đã có thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa ra ngoài hiện trường. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa thể xác định có bao nhiêu người thương vong vì lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận bên trong hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.

Trước đó, đêm 6/9, quán karaoke An Phú bốc cháy dữ dội ở tầng 2 và tầng 3. Do khói lửa bao phủ cầu thang nên một số nhân viên và khách hát bị mắc kẹt. Hoảng sợ, nhiều người liều mình nhảy xuống đất, bị thương.

Lính cứu hộ tiếp cận hiện trường bằng xe thang (Ảnh: A.X.).

Nhiều xe cứu thương được điều đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu (Ảnh: A.X.).

Nhóm nữ nhân viên của quán karaoke An Phú kịp thoát ra ngoài (Ảnh: A.X.).

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường, kịp thời giải cứu 12 người và triển khai lực lượng dập lửa.

Quán karaoke An Phú bị cháy có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa.

