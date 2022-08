Ba cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Một chiến sĩ cảnh sát PCCC không giấu được nỗi buồn khi cùng lúc mất đi 3 đồng đội (Ảnh: Tuấn Huy).

Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 13h10 ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường từ tầng tum (Ảnh: Tuấn Huy).

Sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến 14h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhiều xe cứu hỏa được điều tới hiện trường (Ảnh: Tuấn Huy).

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ Cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Lực lượng chữa cháy đau buồn trước sự hy sinh của đồng đội (Ảnh: Tuấn Huy).

Có 3 xe cứu thương được điều tới hiện trường (Ảnh: Tuấn Hoàng).

Lực lượng chức năng cho biết, xác định ban đầu, vụ cháy xảy ra tại quán Karaoke ISIS 231 Quan Hoa. Thời điểm cháy, quán đang được sửa chữa, quá trình hàn xì gây cháy.

Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy khi đi lên tầng trên ngôi nhà cháy thì cầu thang bị sập khiến lối ra bị bịt, lực lượng chữa cháy hết dưỡng khí.

Ba chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh là: Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc (đều thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy).

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.