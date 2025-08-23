Vụ cháy chợ xã ở Cà Mau: Thiệt hại tài sản ước hơn 20 tỷ đồng

Ngày 23/8, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, qua thống kê bước đầu, vụ cháy chợ xã xảy ra vào trưa 22/8 đã gây thiệt hại tài sản hơn 20 tỷ đồng.

Vụ cháy không làm thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại hoàn toàn 57 ki ốt của 31 hộ dân. Các tiểu thương tại đây kinh doanh các mặt hàng như vải, đồ gia dụng, tạp hóa,…

Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong khu chợ (Ảnh: CTV).

Một số hộ bị thiệt hại nặng từ 1 đến 4 tỷ đồng như: Hộ ông Bùi Hữu B. (cháy 8 ki ốt), ông Nguyễn Phát T. (4 ki ốt), ông Phan Hoàng K. (3 ki ốt), ông Đặng Minh C. (3 ki ốt), Lê Kim P. (2 ki ốt),...

“Tôi bị cháy 8 căn, thiệt hại như vậy không biết làm sao”, ông B. cho hay.

Còn ông C. cho biết, ông bán đồ gia dụng gia đình. Ông có 3 ki ốt bị cháy, thiệt hại số tiền rất lớn. “Sự việc này ngoài mong muốn của mọi người”, ông C. nói.

Bên trong khu chợ nhiều ki ốt đổ sụp (Ảnh: CTV).

Theo các tiểu thương, thời điểm xảy ra cháy, lửa bùng phát nhanh kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói bốc ngùn ngụt bao trùm gần hết khu chợ, bà con chỉ kịp tháo chạy ra ngoài.

“Tôi bất lực nhìn số hàng của mình vừa mới nhập về chưa kịp bán đã bị cháy rụi”, bà A., một trong những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy, nói trong cảnh xót xa.

Nhiều tiểu thương ngậm ngùi sau khi tài sản bị cháy (Ảnh: CTV).

Cũng qua thống kê của xã Thanh Tùng, liên quan 31 hộ bị ảnh hưởng có 13 hộ có nhà ở riêng, 18 hộ không có nhà ở riêng (trong đó 3 hộ không có chỗ ở).

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết đối với 3 hộ nhà cháy hết không có chỗ ở, xã mượn nhà hộ dân khác để họ tạm trú. Xã bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, chăm sóc người dân.

UBND xã cũng huy động nhiều lực lượng phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (ngoài cùng bên trái), đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại (Ảnh: N.Q).

Trong ngày 23/8, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau, đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Ông Việt yêu cầu xã Thanh Tùng và các đơn vị liên quan rà soát cụ thể thiệt hại, đưa ra phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã giao cho cơ quan công an khẩn trương xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu chợ xã bị cháy (Ảnh: N.Q).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 11h45 ngày 22/8, trong khu vực chợ nhà lồng xã Thanh Tùng xảy ra vụ cháy tại hộ ông N.V.P. (63 tuổi).

Vụ cháy được người dân xung quanh phát hiện và báo lực lượng chức năng địa phương ứng cứu. Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trước khi xảy ra cháy, có thông tin cho rằng ông P. và bà T. (sống như vợ chồng tại ki ốt trong khu chợ) xảy ra mâu thuẫn. Ông P. được cho là cự cãi, xô xát rồi dùng dao chém bà T. gây thương tích. Sau đó, ông P. đốt nhà làm lửa bùng phát cháy lan khu chợ.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.