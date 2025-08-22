Cháy 56 ki ốt trong chợ ở Cà Mau

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau), khoảng 11h45 ngày 22/8, trong khu vực chợ nhà lồng của xã xảy ra vụ cháy tại hộ ông N.V.P..

Vụ cháy được người dân xung quanh phát hiện và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Hình ảnh cháy chợ ở Cà Mau (Ảnh: Người dân ghi lại).

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường tiến hành chữa cháy.

Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Qua thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ 56 căn ki ốt của 25 hộ kinh doanh.

Khu chợ cháy thiêu rụi nhiều ki ốt của tiểu thương (Ảnh: CTV).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.