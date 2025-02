Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá: Nạn nhân từng viết tâm thư

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) bày tỏ sự bức xúc khi biết tin ông Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú cùng xã) bị cáo buộc phá hoại vườn cây của gia đình chị. Đáng chú ý, ông Thêm là chồng người chị họ của chị Thanh.

Chị Thanh cho biết, cuối năm 2023, chị cùng 2 người con từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Đăk Ta Ley để mua đất canh tác. Hoàn cảnh khó khăn nên chị đã vay vợ chồng ông Thêm gần 300 triệu đồng và 160 triệu đồng ngân hàng để mua miếng đất rộng gần 1ha.

Hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng của chị Thanh bị chặt phá liên tiếp (Ảnh: Chí Anh).

Vụ mùa cà phê vừa qua, chị Thanh thu về được khoảng 150 triệu đồng. Số tiền này, chị đã đưa sang trả cho nhà ông Thêm một ít và đóng lãi ngân hàng.

Chị Thanh lo lắng, đến nay gia đình còn vay nợ vợ chồng ông Thêm khoảng 200 triệu đồng và 140 triệu đồng ở ngân hàng. Trong khi đó, vườn cây của gia đình đã bị phá hoại, không còn gì để trả nợ.

Theo chị Thanh, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu bị chặt hạ đều trong thời gian cho thu hoạch. Người ta đã thẳng tay chặt gốc nên đa số cây đều bị chết, cà phê thì mất vài năm để phục hồi. Trong thời gian này, chị không biết lấy gì để nuôi con, nợ nần thì bủa vây.

Không những thế, đầu năm 2025, căn nhà của chị Thanh liên tục bị người lạ ném đá lên nhà, phá hoại máy bơm, lấy trộm dầu nhớt. Thấy sự việc liên tiếp xảy ra, uy hiếp tinh thần của 2 mẹ con, chị Thanh đã mời công an xuống để kiểm tra hiện trường nhằm điều tra ra thủ phạm.

Chị Thanh cho biết, bản thân đã nhiều lần bị kẻ gian ném đá, uy hiếp tinh thần (Ảnh: Chí Anh).

Chị Thanh chia sẻ: "Căn nhà nằm ở xa khu dân cư, vắng người nên tôi rất lo lắng về tính mạng của hai mẹ con. Từ sau khi xảy ra chuyện, tôi đều không ngủ được. Tôi đã viết tâm thư gửi cho nhiều người nhằm gửi lại con cái, nhà cửa. Tôi sợ gặp chuyện chẳng lành trong ngôi nhà này".

Liên quan đến vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang đang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley tạm giữ hình sự Đặng Văn Thêm để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Thêm khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và tình cảm nên đã cưa hạ vườn cây của chị Thanh.

Nhiều lần chị Thanh đã viết tâm thư vì sợ chuyện chẳng lành sẽ đến với bản thân (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 12/2, chị Thanh phát hiện vườn cây của gia đình bị phá hoại và đã trình báo chính quyền.

Đến ngày 14/2, vườn cây tiếp tục bị triệt hạ với gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị chặt phá.