Vĩnh Phúc, Phú Thọ sắp xếp lãnh đạo công an cấp huyện

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 9 công an cấp huyện và 82 đội thuộc công an cấp huyện ở địa phương này kết thúc hoạt động từ ngày 1/3.

14 cán bộ đã nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí. 10 cán bộ được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều động, bố trí giữ chức trưởng các phòng nghiệp vụ.

53 cán bộ khác đã được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: CAVP).

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định việc tình nguyện nghỉ công tác trước tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của lãnh đạo các phòng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Với các cán bộ vừa được điều động, người đứng đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường bắt tay ngay vào công việc theo bộ máy mới từ ngày 1/3.

Trong đó, ông Hải nhấn mạnh phải bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu với ban giám đốc và cấp ủy, chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Phú Thọ, sau hơn 1 tháng tích cực triển khai, Công an tỉnh này đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí, điều động 15 cán bộ giữ chức trưởng phòng, 57 người giữ chức phó trưởng phòng và tiến hành sắp xếp số chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về các phòng thuộc công an tỉnh và công an cấp xã.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương 13 cán bộ lãnh đạo tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ phát huy hết năng lực, sở trường.

Công an huyện Lâm Thao, Phú Thọ dừng hoạt động từ ngày 1/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Đối với các cán bộ vừa được điều động, theo ông Tuấn, cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, ông Tuấn yêu cầu ưu tiên nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trọng tâm là công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.