Vĩnh Phúc: Giải tỏa biệt thự sai phạm của cán bộ, công chức để làm gương

Dân trí Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khẳng định sẽ tiến hành giải tỏa các biệt thự vi phạm, thực hiện trước đối với công trình của cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức nhằm làm gương cho người dân.

Chiều qua (4/6), Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị để cung cấp cho báo chí một số thông tin xung quanh việc xử lý các trường hợp vi phạm về lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên diện tích đất đã có quyết định thu hồi của Công ty TNHH Kim Long.

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên họp về xử lý các vi phạm đất đai trên địa bàn (Ảnh: UBND TP Vĩnh Yên).

Xử lý biệt thự của cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức làm gương

Đại diện Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên khẳng định đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết các vi phạm pháp luật về đất đai trên diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật đất đai, địa điểm tại các xã, phường: Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang.

UBND các phường đã 3 lần ban hành thông báo gửi trực tiếp đến các trường hợp vi phạm, yêu cầu các hộ dân tự giác thu dọn tài sản trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu, bàn giao đất cho nhà nước trước ngày 30/5.

Bên cạnh đó đã thành lập 4 chốt tại vị trí đầu đường vào các khu vực đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long để kiểm tra, ngăn chặn các xe chở vật liệu phục vụ hành vi xây dựng trái phép…

Thành phố Vĩnh Yên đang tổ chức nhiều giải pháp để xử lý các công trình sai phạm (Ảnh: UBND TP Vĩnh Yên).

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên cũng đã đối thoại, lắng nghe ý kiến của các hộ dân (các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở và các công trình trên diện tích đất do nhà nước đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long). Sau đối thoại, tiếp tục thành lập 3 tổ công tác đến nhà từng hộ dân, nắm bắt thông tin về tâm tư nguyện vọng, thông tin về thửa đất; đồng thời lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về đất đai...

Đại diện thành phố Vĩnh Yên cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Theo kế hoạch, trong tháng 6-7, thành phố Vĩnh Yên sẽ tập trung lực lượng xử lý dứt điểm các vi phạm trên địa bàn phường Liên Bảo; từ tháng 8 tiếp tục xử lý các vi phạm trên địa bàn phường Khai Quang và xã Định Trung.

Đặc biệt, thành phố Vĩnh Yên khẳng định sẽ tiến hành giải tỏa công trình vi phạm theo đúng quy định, tùy vào từng trường hợp vi phạm cụ thể. Quá trình xử lý vi phạm sẽ thực hiện trước đối với cán bộ đảng viên và cán bộ công chức có vi phạm nhằm làm gương cho người dân.

Đại diện thành phố Vĩnh Yên cho rằng, những năm qua đã tăng cường xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai nói chung và trên diện tích đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long nói riêng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, địa phương này đã chỉ đạo xử lý, tháo dỡ 93 công trình vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long tại 2 phường Liên Bảo (71 trường hợp) và Khai Quang (22 trường hợp).

Nhiều biệt thự bạc tỷ xây trái phép tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Lao Động)

Báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 31/7

Ngày 14/5 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm phản ánh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng công trình tại thành phố Vĩnh Yên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/7/2021.

Sau đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long tại xã Định Trung, phường Liên Bảo và Phường Khai Quang.

Làm rõ diện tích thực tế Công ty TNHH Kim Long được giao, nguyên nhân, lý do thiếu diện tích so với quyết định giao đất, nếu thiếu do trước đây chưa giải phóng mặt bằng được thì hiện tại diện tích này do tổ chức, cá nhân nào đang sử dụng, hồ sơ pháp lý thế nào, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng được giao các nhiệm vụ cụ thể, nếu có dấu hiệu vi phạm về hình sự thì chuyển ngay hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an thành phố Vĩnh Yên để xử lý theo thẩm quyền.

Thế Kha