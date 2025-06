Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương tham dự và thực hiện nghi thức phát động giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá sau 10 lần tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín, với nhiều nét độc đáo, riêng biệt được thể hiện trong tính đa dạng, phong phú trong các hạng mục trao giải, các tác giả tham dự,...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, 10 năm tổ chức giải thưởng cũng là 10 năm chúng ta chứng kiến sự đổi thay, phát triển không ngừng của đất nước; cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế của đất nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

"Có thể nói hình ảnh đất nước và con người, lịch sử, những nét văn hóa, hình ảnh đặc trưng tiêu biểu của Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm, theo dõi lớn của dư luận, xuất hiện với tần suất cao trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín trên mạng Internet", ông Thắng nói.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhận xét, lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh lịch sử, khi sáng cùng ngày, Quốc hội "bấm nút" cho một quyết sách lịch sử (Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, từ 12/6 cả nước còn 34 tỉnh, thành phố thay vì 63 như trước đây).

Ông tin tưởng, trong 10-20 năm nữa khi nhìn lại quyết sách hôm nay của Quốc hội, chúng ta sẽ thấy vô cùng giá trị trong việc xây dựng cơ đồ, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

"Thực sự là cú bấm nút để biến tâm nguyện của Bác từ 80 năm trước là nước Việt Nam có sánh vai với các cường quốc hay không?, trở thành hiện thực", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, trong bối cảnh thế giới đầy biến động và phức tạp, Việt Nam được các nước, kể cả phương Tây nhìn nhận như một hình mẫu đáng học hỏi về cách thức chèo lái con thuyền đi trong gió mạnh như trong lời bài thơ: "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

"Càng nhìn ra ngoài càng thấy tự hào về đất nước, con người Việt Nam chúng ta.

Việc thực hiện và triển khai Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI sẽ tiến hành trong một niềm cảm hứng mà tôi cho rằng trong 10 mùa giải qua chưa bao giờ có một cảm hứng như vậy; một cảm hứng về sự phát triển tương lai của đất nước, một cảm hứng về con thuyền Việt Nam trong dông bão thế giới", ông Hải Bình nêu.

Qua 10 kỳ tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã khẳng định vai trò là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần tôn vinh và khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại.

Thông qua các tác phẩm, sản phẩm phong phú và sáng tạo, giải thưởng đã trở thành cầu nối quan trọng đưa lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đến với bạn bè quốc tế.

Giải thưởng cũng lan tỏa những đóng góp thiết thực của Việt Nam vào kho tàng văn hóa và tri thức của nhân loại.

Với tính sáng tạo, tính lan tỏa và chiều sâu về nội dung, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã trở thành một diễn đàn uy tín, có sức hấp dẫn và ảnh hưởng rộng lớn, góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và truyền tải ra thế giới thông điệp về hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển, thân thiện.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI xét tặng các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục như: Báo, tạp chí tiếng Việt; báo, tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Ban tổ chức nhận các tác phẩm, sản phẩm dự thi qua website chính thức: https://giaithuong.ttdn.vn, mục “gửi bài dự thi”.

Đối với hạng mục sách, ban tổ chức đề nghị nộp bản mềm trực tiếp trên hệ thống dự thi.

Trường hợp không có bản mềm, các tác giả có tác phẩm dự thi tải ảnh bìa và điền đầy đủ thông tin về tác phẩm lên hệ thống, sau đó in nhãn do hệ thống cung cấp và gửi kèm theo bản in (bản cứng) về địa chỉ: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Vụ Thông tin - Đối ngoại), Số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5/8.