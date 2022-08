Vì sao ô tô rơi vào "điểm mù" nhận diện, tài khoản ETC kích hoạt bất thành?

Những sự cố không tưởng

Sáng 1/8, cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức thu phí tự động không dừng (ETC), thời gian qua trạm đối với xe đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chỉ từ 6-10 giây, rút ngắn 6-7 lần so với thu phí một dừng. Hiện tại có 2 loại thẻ được sử dụng thu phí tự động là e-Tag của VETC và ePass của VDTC, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VETC cung cấp dịch vụ thu phí ETC.

Tuy nhiên, trong ngày đầu thu phí tự động tuyến cao tốc này, nhiều chủ xe đã gặp sự cố thẻ, hệ thống ETC không nhận diện được phương tiện, không chuyển được tiền vào tài khoản nên không kích hoạt không thể lưu thông qua trạm.

Xe qua trạm thu phí Km06 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Anh Khánh (ở Phú Thọ) cho biết: "Tôi dán thẻ ePass của Viettel, đã mở tài khoản và đã chuyển tiền. Tôi nghĩ rằng việc di chuyển sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, khi tới điểm trạm đầu tiên của cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km06 thì xe của tôi được xác định không hợp lệ, hệ thống ETC báo tài khoản của tôi không đủ tiền để thanh toán quãng đường từ điểm vào cao tốc ở đầu Hà Nội tới điểm ra khỏi cao tốc ở Phú Thọ nên bị từ chối".

Theo anh Khánh, vợ anh là người đi đăng ký và dán thẻ ETC. Khi thực hiện thao tác chuyển khoản thì nhân viên dán thẻ chỉ hướng dẫn số tiền nhỏ để làm mẫu, sau đó vợ anh không giao dịch thêm tiền vào tài khoản nên không đủ tiền trả cho quãng đường di chuyển. Anh Khánh phải gọi tổng đài và loay hoay tìm giải pháp xử lý tình huống.

"Việc chuyển tiền qua ví khá phức tạp nên tôi loay hay mãi không thể chuyển tiền vào tài khoản thành công. Tôi phải nhờ các nhân viên ở trạm thu phí hỗ trợ chuyển khoản. Sau khoảng 20 phút xử lý thì tài khoản của tôi mới đủ điều kiện và được tiếp nhận lưu thông" - anh Khánh thông tin.

Trong một tình huống khác, anh Phong và gia đình đi Sa Pa - Lào Cai du lịch, khi đến cao tốc thì phải dừng lại vì hệ thống không nhận diện được xe. Hệ thống sử dụng dịch vụ chưa ghi nhận biển số xe của gia đình anh Phong.

Anh Phong cho biết: "Tôi đã dán thẻ ePass trên xe một tuần nay, vì thế tôi không hiểu sao xe của tôi lại chưa được ghi nhận trên hệ thống. Tìm hiểu lý do tôi mới biết là tài khoản ETC của tôi chưa được kích hoạt, không có tiền trong tài khoản nên hệ thống không nhận diện được".

Phương tiện dồn ứ cục bộ ở đầu vào cao tốc.

Gia đình anh Phong buộc phải tạm dừng trước trạm thu phí để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, việc kết nối thẻ ePass với ngân hàng hay chuyển tiền qua ví điện tử không đơn giản nên anh đã mất khá nhiều thời gian để tìm cách giải quyết.

"Xe đỗ lại lâu sẽ gây ùn tắc ở trạm thu phí, việc chuyển khoản lại quá lằng nhằng nên tôi cũng hơi bực mình. Nếu việc kết nối liên thông với ngân hàng đơn giản hơn, có thể thanh toán như thẻ điện thoại thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều" - anh Phong chia sẻ.

Xử lý thế nào?

Theo ông Nguyễn Văn Nhi - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị khai thác cao tốc Nội Bài - Lào Cai, về cơ bản việc thu phí ETC diễn ra thuận lợi, giao thông trên tuyến đảm bảo an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp bất cập và sự cố thẻ đã xảy ra như không nhận diện được thẻ và tài khoản không đủ tiền, không có tiền được ghi nhận nhiều nhất. Hầu hết sự cố xảy ra với các xe dán thẻ ePass.

"Chúng tôi phải cho nhân viên tra soát thủ công. Nhân viên tại trạm thu phí phải đọc biển số để tra soát số dư trong tài khoản, xe đủ tiền được lưu thông qua trạm. Xe không đủ hoặc không có tiền sẽ được trừ offline và nhân viên nhắc nhở nạp tiền vào tài khoản. Chúng tôi cũng phải trao đổi đi trao đổi lại với đơn vị cung cấp dịch vụ để hướng dẫn hoặc hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản ETC giúp lái xe" - ông Nhi nói.

Hoạt động phân luồng, hướng dẫn phương tiện được tăng cường trong những ngày đầu thu phí tự động.

Về phía đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, ông Võ Anh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) - tỏ ra khá bất ngờ về các sự cố chuyển khoản, nhận diện thẻ ETC do đơn vị cung cấp.

"Chúng tôi có nhiều hình thức chuyển tiền vào tài khoản ePass, bao gồm cả chuyển khoản ngân hàng, ứng dụng, app Viettel, app Mo Mo, điểm dịch vụ… VDTC cũng có hướng dẫn cách nạp tiền thuận tiện, vì vậy việc các chủ thẻ gặp khó khăn trong chuyển khoản thanh toán dịch vụ ETC chúng tôi sẽ tìm hiểu lại" - ông Tâm cho hay.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hệ thống thu phí ETC của các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Về nguyên tắc, cả 2 loại thẻ e-Tag của VETC và ePass của VDTC phải được kết nối liên thông và đồng bộ với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Về việc tổ chức dán thẻ cho các phương tiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chưa tạo sự thuận lợi, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường lực lượng, mở rộng các điểm dịch vụ dán thẻ; rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham dán thẻ tham gia dịch vụ.