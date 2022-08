Trạm thu phí ở Hà Nội và TPHCM thông thoáng, còn nhiều xe gặp sự cố thẻ ETC

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên áp dụng thu phí cao tốc không dừng toàn quốc, phương tiện qua lại dễ dàng, không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sáng 1/8, các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn thu phí không dừng (ETC). Ghi nhận tại trạm thu phí Long Phước (cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), các phương tiện lưu thông qua lại thuận lợi.

9h sáng, quy trình thu phí tự động bắt đầu đi vào hoạt động chính thức. Khu vực trạm thu phí Long Phước trở nên thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ phía trước trạm như nhiều ngày trước đó.

Toàn bộ các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí đã có dán thẻ và thu phí bằng phần mềm tự động nên chỉ mất khoảng 3-5 giây để qua trạm thay vì dừng lại để trả phí bằng tiền mặt như trước đây. Toàn bộ quy trình thu phí sẽ được thực hiện tự động qua hệ thống giám sát camera.

Phía trước trạm thu phí hướng từ TPHCM - Long Thành thông thoáng, phương tiện lưu thông dễ dàng sau khi thực hiện thu phí tự động.

Các nhân viên tại trạm thu phí Long Phước xuống đường hỗ trợ phân làn, chỉ dẫn cho các phương tiện đi đúng làn và làm thủ tục trả phí tự động.

Anh Trần Vinh Thành - bảo vệ phân làn tại trạm thu phí - cho biết: "Sau khi thực hiện quy trình thu phí tự động, lượng xe qua lại bình thường, không còn ùn ứ kéo dài như thời gian trước. Sau vài ngày hoạt động thử, quy trình đã dần đi vào ổn định".

Sau 9h sáng, khu vực cao tốc trước trạm thu phí Long Phước thông thoáng.

Trong khi đó, một số trường hợp tài xế qua trạm nhưng không thực hiện trả phí tự động được do lỗi phần mền, hoặc chưa nạp tiền vào tài khoản sẽ được hướng dẫn đến khu vực có nhân viên hỗ trợ để làm thủ tục trả phí.

Một số tài xế chưa nắm được quy định mới của trạm thu phí, vẫn chọn cách trả tiền mặt khi qua trạm.

Theo các nhân viên dán thẻ ETC tại trạm Long Phước, hiện tại vẫn còn khoảng 20-30% xe đi trên cao tốc chưa dán thẻ ETC hoặc có dán nhưng bị lỗi. Các phương tiện này sẽ được nhân viên hỗ trợ dán thẻ ETC nhanh chỉ trong 10 phút.

Cũng trong sáng nay tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện qua làn thu phí không quá đông, hầu như không xảy ra các sự cố nghiêm trọng. Thực tế, trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đã thí điểm thực hiện thu phí không dừng từ 10/6/2020 và chính thức từ 22/7/2022.

Đối với các trường hợp xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền sẽ được nhân viên trạm thu phí hướng dẫn di chuyển sang làn sự cố để phát vé qua trạm và hoàn tất các thủ tục dán thẻ. Các trường hợp chưa đăng ký thẻ ETC sẽ được nhân viên hỗ trợ và dán thẻ ngay tại trạm thu phí.

Nhân viên trạm thu phí sẽ phát vé tạm cho phương tiện chưa kịp dán thẻ để tiếp tục lưu thông trên tuyến cao tốc.

Tuy nhiên hệ thống vẫn ghi nhận lỗi mặc dù xe đã dán thẻ ETC, tài khoản của lái xe vẫn đủ số dư thanh toán... Hình ảnh một xe ôtô lưu thông từ Cầu Giẽ về Hà Nội nhưng thanh chắn không tự động mở.

Theo Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân Vũ Ngọc Oánh, vấn đề barrier không mở có cả lỗi khách quan và chủ quan. "Cơ bản do lỗi khách quan của chủ phương tiện như chưa dán thẻ, đã dán nhưng hết tiền, phương tiện khi vào cao tốc đi làn MTC nhưng khi ra lại vào làn ETC, chủ phương tiện không làm chủ tốc độ, các xe nối đuôi nhau (khoảng cách đảm bảo tối thiểu 8m nhưng không đảm bảo). Bên cạnh đó còn có lỗi do hệ thống thiết bị tại trạm, lỗi này chủ yếu đến phần mềm, nếu có lỗi chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục ngay".