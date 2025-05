Vì sao hàng loạt ki ốt chợ lớn nhất Nghệ An đóng cửa, nghỉ bán?

Hàng loạt ki ốt trong chợ lớn nhất Nghệ An đóng cửa, nghỉ bán (Video: Hoàng Lam).

80% ki ốt đóng cửa, nghỉ bán

Hai ngày qua, thông tin hàng loạt ki ốt ở tầng 1, tầng 2 đình chính chợ Vinh đóng cửa nghỉ bán gây xôn xao dư luận. Động thái này xuất hiện khi UBND tỉnh Nghệ An đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại; làm dấy lên thông tin các tiểu thương chợ Vinh sợ bị kiểm tra nên đóng cửa, nghỉ bán.

Có mặt tại đình chính chợ Vinh sáng 30/5, chúng tôi ghi nhận nhiều ki ốt khóa cửa im ỉm. Một số tiểu thương dọn hàng ra bán nhưng khách khá hạn chế.

Chợ Vinh là chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà N.T.N. thuộc nhóm tiểu thương ít ỏi mở cửa chờ khách. Bà N. có 2 ki ốt tại khu vực đẹp của tầng 2 với tổng diện tích 8m2, chuyên bán mặt hàng quần áo may sẵn.

Cũng như hầu hết các tiểu thương khác, bà N. nhập hàng hóa từ các chợ đầu mối các tỉnh phía Bắc hay các doanh nghiệp may mặc về bán. Việc mua bán lâu nay chủ yếu qua tay, hầu như không lấy hóa đơn bán hàng.

Bà N. cho rằng, thông tin các tiểu thương chợ Vinh đóng cửa ki ốt do lo sợ lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ là không đúng.

Theo nữ tiểu thương này, thực tế mấy năm trở lại đây, việc buôn bán ở chợ truyền thống nói chung, chợ Vinh nói riêng, khá ế ẩm, nhiều người phải đóng cửa ngừng bán hoặc chuyển nhượng mặt bằng.

Có khoảng 80% ki ốt trong tầng 1, tầng 2 đình chính chợ Vinh đóng cửa, nghỉ bán trong mấy ngày qua (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chợ Vinh được xây dựng theo hình thức tiểu thương tham gia góp vốn, được miễn tiền thuê đất trong vòng 15 năm. Tháng 11/2024, hết thời hạn miễn tiền thuê đất, các tiểu thương được thông báo cụ thể mức thu phí cho từng loại ki ốt, trong đó cao nhất là 190.000 đồng/m2.

Mức giá này là quá cao so với mặt bằng chung của chợ loại 1 trên địa bàn thành phố và so với tình hình buôn bán nhiều khó khăn của tiểu thương”, bà T. cho hay.

Một tiểu thương khác cũng nhấn mạnh, việc các ki ốt đóng cửa là do tình hình buôn bán khó khăn, không phải do lo sợ việc kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chiều ngày 29/5, đại diện các tiểu thương đã đến bộ phận tiếp dân của UBND tỉnh Nghệ An để đề xuất giảm giá thuê đất.

“Chợ này chúng tôi đầu tư, nhiều người vay ngân hàng, giờ trả chưa hết, ai cũng muốn làm ăn ổn định lâu dài. Trong tình hình khó khăn do cạnh tranh khốc liệt với thương mại điện tử, chúng tôi mong muốn Ban quản lý chợ, các cơ quan chức năng chia sẻ, giảm tiền thuê đất”, nữ tiểu thương kiến nghị.

Vận động tiểu thương mở cửa trở lại

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng Ban quản lý chợ Vinh, cho biết, đã có khoảng 80% ki ốt tại tầng 1, tầng 2 đình chính chợ đóng cửa, nghỉ bán trong những ngày qua.

Việc các tiểu thương đóng cửa ki ốt có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ giá cho thuê mặt bằng và tình hình khó khăn chung của các chợ truyền thống.

Nhiều tiểu thương treo biển chuyển nhượng hoặc cho thuê quầy (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Đắc, giá cho thuê mặt bằng tại chợ Vinh được thực hiện theo quyết định có hiệu lực từ năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, với 8 mức giá tương ứng với 8 loại ki ốt phân chia theo vị trí. Sau khi tiểu thương có kiến nghị giảm giá thuê đất, Ban Quản lý đã có kiến nghị, đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng giảm 25%.

Với mức giá sau điều chỉnh, giá thuê mặt bằng cao nhất ở chợ Vinh là 144.000 đồng/m2 (ki ốt loại 1). Tuy nhiên, mức giá này theo các tiểu thương vẫn là cao.

“Ban quản lý chợ Vinh mong muốn các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng mức giá thuê đất phù hợp với thực tế hiện nay để thống nhất trong các chợ trên địa bàn thành phố”, ông Đắc chia sẻ.

Buôn bán khó khăn, ế ẩm, giá thuê mặt bằng cao khiến nhiều tiểu thương phải tạm thời đóng cửa ki ốt (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước thông tin tiểu thương lo lắng do nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trong bối cảnh cơ quan chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý đối với hàng giả và gian lận thương mại, Trưởng ban quản lý chợ Vinh cho rằng, về cơ bản, các tiểu thương kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

“Cũng có những lý do nào đó khách quan từ bên ngoài tác động, bà con tiểu thương xem đó là vấn đề có thể mình bị sai phạm nên cũng ngại và đóng cửa theo.

Ban quản lý chợ cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định về kinh doanh tới tiểu thương, trong đó có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cụ thể, vận động bà con mở cửa trở lại. Hiện cũng đã có một số tiểu thương mở cửa ki ốt để buôn bán”, ông Đắc nói.