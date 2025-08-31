Vì sao đường tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia "tê liệt"?

Liên quan thông tin đường tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tắc 4-5km, dòng xe "tê liệt", chiều 31/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thực trạng này do một số nguyên nhân.

Cụ thể, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng... nên được người dân quan tâm, tập trung tới xem đông.

CSGT phân luồng giao thông tại đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Ảnh: Công an cung cấp).

Thứ hai đó là, triển lãm diễn ra nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm đại lễ A80.

Thứ ba đó là triển lãm diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 2/9. Ngoài người dân thủ đô tới xem triển lãm thì còn có người dân đi từ các tỉnh khác tới... từ đó dẫn tới tuyến đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội) bị ùn tắc kéo dài.

Theo cảnh sát, để khắc phục tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều các tổ công tác cùng xe chuyên dụng đến phân luồng, chống ùn tắc.

Đại úy Tạ Xuân Thực, Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, càng gần ngày 2/9, người dân đổ về triển lãm thành tựu đất nước càng đông. Lực lượng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ liên tục ứng trực và phân luồng giao thông.

Cầu Đông Trù lúc 16h33 (Ảnh: Nguyệt Quế).

"Nhiều thời điểm, chúng tôi phải sử dụng ô tô chuyên dụng để gọi loa, hướng dẫn, phân luồng giao thông", Đại úy Tạ Xuân Thực cho biết.

Cũng theo Đại úy Thực, lực lượng CSGT cũng tập trung nhắc nhở, xử lý nghiêm những tài xế ô tô dừng đỗ tràn lan, gây cản trở giao thông quanh khu vực dẫn vào khu tham quan.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội) diễn ra sự kiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Để phục vụ sự kiện này, Công an TP Hà Nội có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: từ 6h đến 24h các ngày 28/8 đến ngày 5/9.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm:

Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Cụ thể như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.