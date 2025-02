"Vấn đề ATGT được lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm"

Chiều 21/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam vừa tham dự hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Marrakech, Vương quốc Morocco từ ngày 18 đến 20/2.

Hội nghị do tổ chức Y tế thế giới (WHO) chủ trì đăng cai về an toàn đường bộ. Hội nghị có sự tham gia của các bộ trưởng cùng với những người đứng đầu cơ quan an toàn đường bộ các quốc gia, khoảng 1.500 đại biểu tham gia là các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh những quốc gia đã triển khai, thực hiện tốt các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, thúc đẩy quyết tâm hành động cụ thể và cam kết quốc gia trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ.

Tham dự phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đoàn đại biểu Bộ Công an đã có bài phát biểu với chủ đề "kinh nghiệm của Việt Nam trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ".

Đại tá Phạm Quang Huy khẳng định, vấn đề an toàn giao thông đường bộ được các lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm chỉ đạo thay đổi cơ bản cả về tư duy, nhận thức và hành động, phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực.

"Mỗi người mất đi vì tai nạn giao thông thì đó là nỗi đau của gia đình, là mất mát của dòng họ, là vợ mất chồng, con mất cha, bên cạnh đó, những người gây ra tai nạn giao thông thì vướng vòng lao lý, gây tổn thất cho gia đình và xã hội.

Đa số người gây tai nạn giao thông và người mất đều ở độ tuổi lao động làm ra của cải vật chất cho xã hội", Đại tá Huy chia sẻ tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Marrakech, Vương quốc Morocco (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Đại tá Huy, trước thực trạng giao thông hiện tại và thách thức đặt ra, Việt Nam đã thực hiện quyết liệt đồng bộ một số giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật.

Vị lãnh đạo Cục CSGT viện dẫn, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 2 Luật gồm: Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Tiếp đó, Chính phủ cũng ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật bao gồm những điểm mới; huy động sự vào cuộc của các bộ, ngành, chính quyền các cấp trong việc xây dựng nền tảng văn hóa giao thông mới phù hợp thực tế.

Tập trung rà soát quy hoạch, phát triển hạ tầng đường bộ, xóa bỏ điểm đen điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, giảm xung đột giữa các luồng phương tiện, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và thực thi pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông; tinh thần thượng tôn pháp luật đối với cả lực lượng thực thi công vụ và người dân.

Tiếp đó là đẩy mạnh hoạt động vận tải công cộng, giảm phương tiện cá nhân hạn chế ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 48/CP...

Tại hội nghị, WHO và các nước tham dự đã có phản hồi tích cực với các nội dung phía Việt Nam chia sẻ, đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đoàn đại biểu Việt Nam cũng đồng thuận với mục tiêu mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đưa ra tại Nghị quyết số 74/299, thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030, với mục tiêu giảm ít nhất 50% số ca tử vong và chấn thương do giao thông đường bộ trong giai đoạn này.

Cam kết hàng năm giảm 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững.