Va chạm với xe khách, cô gái ở Lâm Đồng tử vong
(Dân trí) - Đang chạy xe máy trên quốc lộ ở Lâm Đồng, chị P. va chạm với xe khách rồi ngã xuống đường tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 26/8 trên quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Thanh Xá, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.
Thời điểm trên, chị P.Đ.P. (23 tuổi, ở xã Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, theo hướng Lâm Đồng - TPHCM.
Khi đến gần ngã ba Thanh Xá, xe máy của chị P. va chạm với ô tô khách chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.