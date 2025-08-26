Va chạm với xe khách, cô gái ở Lâm Đồng tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 26/8 trên quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Thanh Xá, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Thời điểm trên, chị P.Đ.P. (23 tuổi, ở xã Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, theo hướng Lâm Đồng - TPHCM.

Khi đến gần ngã ba Thanh Xá, xe máy của chị P. va chạm với ô tô khách chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.