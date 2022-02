Tuyến Metro số 1 TPHCM sắp về đích sau 10 năm chờ đợi

Sáng 10/2, trao đổi với PV Dân trí bên lề lễ triển khai thi công tuyến Metro số 1 đầu năm 2022, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM - chia sẻ, công trình sau khi hoàn thành và đi vào vận hành sẽ chứng tỏ cho sự phát triển bền vững của một siêu đô thị như TPHCM. Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên cả nước còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này.

"Cá nhân tôi đã sống ở thành phố 47 năm, tôi rất tự hào khi mình sẽ là một trong những công dân đầu tiên được bước xuống tuyến Metro này. Đây là tài sản không riêng của TPHCM mà còn của cả nước" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận.

Các kỹ sư, công nhân nỗ lực trên công trường để kịp hoàn trả mặt bằng tuyến Metro số 1 trước ngày 30/4 (Ảnh: Ip Thiên).

Phấn đấu sẽ chạy thử sau ngày 30/4

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, theo tiến độ dự kiến, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ cơ bản hoàn tất trong năm 2022. Trước ngày 30/4, các đơn vị phấn đấu để hoàn trả mặt bằng cho khu vực trung tâm thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm, sau khi hoàn trả mặt bằng, tuyến đường Lê Lợi sẽ thông thoáng, các phương tiện giao thông có thể lưu thông như trước đây. Đặc biệt, Chợ Bến Thành - biểu tượng của TPHCM - cũng được trả lại diện mạo như cũ.

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu sáng 10/2 (Ảnh: Ip Thiên).

"Sau đại dịch Covid-19, người dân rất mong chờ vào việc một công trình trọng điểm sẽ hoàn thành. Điều này nhằm tạo động lực để phát triển TPHCM xứng đáng với kỳ vọng của cả nước", ông Lê Hòa Bình nêu ý nghĩa của các cột mốc đề ra.

Nói về việc tiến độ của tuyến Metro số 1 có phần chậm nhịp so với kế hoạch đề ra ban đầu, lãnh đạo TPHCM chia sẻ, đây là công trình tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố và cả nước, do đó khâu thực hiện không tránh khỏi những điều cần đúc rút kinh nghiệm.

"Một công trình lớn như vậy, chất lượng là điều thành phố đặt lên hàng đầu và đảm bảo tuyệt đối an toàn mới vận hành. Do đó, có những giai đoạn, tiến độ dự án có chậm lại để kiểm tra toàn bộ vấn đề liên quan, không phải do vướng mắc khâu nào", Phó Chủ tịch TPHCM chia sẻ.

Ngoài tuyến Metro số 1, trong quý 2 năm nay, thành phố sẽ khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Hiện tại, người dân thành phố đang bày tỏ sự ủng hộ lớn để chính quyền thực hiện khâu di dời hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2022, TPHCM cũng phấn đấu để hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm. Với những mục tiêu xa hơn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự quyết tâm để thực hiện được các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 cùng các tuyến đường kết nối hệ thống Metro.

Quyết tâm và kỳ vọng...

"Metro số 1 không chỉ là giao thông" - đó là điều ông Lê Hòa Bình nhắc tới nhiều lần trong cuộc trao đổi với PV Dân trí. Cụ thể, các tiện ích, khu đô thị, siêu thị sẽ gắn liền với dự án này để phục vụ nhu cầu người dân tốt nhất.

Bên trong khu vực nhà ga, những khu vực tham quan, chụp hình cũng được bài trí, thi công cẩn thận và tạo điểm nhấn riêng. Nơi bán hàng, đồ ăn uống cũng được thành phố tính toán để phục vụ nhu cầu du khách.

"Ví dụ như việc thành phố sẽ hình thành những nhà gửi xe cho du khách đi tuyến Metro số 1. Khi người dân thấy thuận tiện nhất, họ sẽ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đây là điều mà TPHCM đã học tập từ kinh nghiệm các nước trên thế giới", ông Lê Hòa Bình phân tích thêm.

Trong khâu quản lý, vận hành, hiện tại, TPHCM đã tổ chức đào tạo đội ngũ công nhân, kỹ sư để phục vụ việc chuyển giao trong thời gian tới. Ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng một tuyến Metro đã khó, khâu vận hành, đảm bảo an toàn còn khó hơn.

Đường ray tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã cơ bản hoàn tất (Ảnh: Ip Thiên).

Đánh giá về những việc đã hoàn thành của tuyến Metro số 1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, người dân có quyền tự hào về những nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả kỹ sư, công nhân đang ngày đêm phấn đấu trên công trường. Hiện tại, công trình đã hoàn thiện gần 90%, ngay sau đại dịch, thành phố cũng mang về được 11 toa tàu để chuẩn bị cho công đoạn chạy thử.

Trong thời gian tới, UBND TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, đốc thúc tiến độ dự án Metro số 1 để hoàn thành đúng dự định đề ra. Ban lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ họp định kỳ mỗi 2 tuần để giải quyết vướng mắc từ vốn ODA, vốn đối ứng cho đến các tồn tại khác.