Từ ngày mai, tần suất đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gấp 6 lần?

Dân trí Đường bay Hà Nội - TPHCM và ngược lại sẽ không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều trong giai đoạn từ 21/10 - 14/11 và không quá 7 chuyến hàng/ngày mỗi chiều, từ 15/11- 30/11.

Thông tin trên được nêu trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc chiều 20/10, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì, về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Cuộc họp diễn ra trong ngày cuối cùng của đợt thí điểm khôi phục đường bay nội địa kéo dài 10 ngày.

Mở rộng vận tải hành khách

Báo cáo tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết, trong thời gian vừa qua cơ bản giao thông thông thoáng, hàng hóa lưu thông thuận lợi; góp phần giải phóng hàng nông sản, thủy hải sản cho bà con nông dân, cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trình đang thi công cơ bản được đảm bảo và vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về sản lượng 9 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa vận chuyển đạt 114, 48 triệu tấn bằng 94,4% so cùng kỳ năm 2020.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Về vận tải hành khách, đối với vận tải đường bộ, đến ngày 19/10, đã có 48 địa phương đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; 38 địa phương đã tổ chức khai thác với 793 tuyến đăng ký.

Đối với vận tải hàng không, có 4 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines đã thực hiện khai thác 17/21 đường bay đi/đến 17/22 cảng hàng không, có 193 chuyến bay cất cánh trên tổng số 322 chuyến bay theo kế hoạch, đạt gần 60%; tổng số 12.905 hành khách được vận chuyển.

Đối với vận tải đường sắt, đã tổ chức chạy tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM với 2 đôi tàu/ngày đêm. Bình quân một chuyến có 603 hành khách/chuyến tàu. Công tác kiểm soát hành khách trên các chuyến tàu đều tuân thủ theo quy định. Tính đến thời điểm ngày 18/10 chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Về kế hoạch vận tải hành khách hàng không trong thời gian tới, theo đề xuất của Bộ GTVT, áp dụng từ ngày 21/10-30/11. Cụ thể, đường bay Hà Nội - TPHCM và ngược lại không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21/10-14/11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15/11- 30/11.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại: không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21/10 - 14/11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15/11-30/11.

Đường bay Đà Nẵng - TPHCM và ngược lại: không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21/10-14/11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15/11-30/11. Các đường bay khác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều.

Các đơn vị, địa phương nói gì?

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, TP Hà Nội đã phối hợp với Bộ GTVT thực hiện 10 chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội với 220 khách, 8 chuyến bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng.

Vận tải khách đường sắt, TP Hà Nội đã thực hiện khôi phục đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng đến hết ngày 17/10 đã tiếp nhận 10 chuyến tàu với 1.263 khách, chặng Hà Nội - TPHCM tiếp nhận 9.651 hành khách và 9 tuyến liên tỉnh đến Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai...

Đại diện tỉnh Nghệ An kiến nghị, lượng vaccine tỉnh được phân bổ mới đủ để tiêm 30% người dân mũi một, do đó tỷ lệ lái xe tiêm mũi 2 còn ít, do đó việc vận tải, lưu thông còn gặp khó khăn. Từ đó, Nghệ An đề nghị Chính phủ cấp thêm vaccine cho tỉnh để tiêm cho riêng đội ngũ lái xe hoàn thành 2 mũi.

Cục Hàng không, Bộ GTVT kiến nghị tăng tần suất khai thác các chuyến bay chở khách từ 21/10 (Ảnh: Ngọc Thắng).

Kiến nghị về vận chuyển hành khách của tỉnh với TPHCM phải qua nhiều tỉnh thành, An Giang đề nghị phải thống nhất để có điểm dừng, điểm đỗ thì mới đảm bảo hoạt động vận tải.

Theo ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, sau 9 ngày thực hiện thí điểm mở lại các đường bay nội địa, mặc dù vẫn đang thực hiện ngồi giãn cách ghế trên máy bay nhưng hành khách chủ yếu ở 3 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục kiến nghị khôi phục lại các đường bay nội địa theo chiều hướng tăng tần suất, bảo đảm thực hiện đủ các quy định phòng, chống dịch mà Bộ Y tế quy định. Chặng Hà Nội - TPHCM Cục Hàng không đề xuất khôi phục tối đa 6 chuyến bay/tuần phân bổ đều cho các hãng. Các đường bay khác tối đa bay một chuyến/ngày.

Phải phát hiện sớm, không để xảy ra ổ dịch

Ngày 8/10, tại cuộc họp về phục hồi ngành hàng không, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ GTVT thí điểm mở lại các đường bay, phục hồi các tuyến đường sắt, đường bộ. Phó Thủ tướng đã khẳng định, sau 10 ngày thí điểm, sẽ tổ chức họp để đánh giá xem có tiếp tục mở các chuyến bay hay không, "nếu chúng ta thấy không ổn thì dừng lại, thấy thành công thì tiếp tục, mở rộng thêm".

Qua báo cáo, ý kiến phát biểu của các địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, bước đầu chúng ta đã đạt được kết quả, về phục hồi sản xuất và phục hồi lĩnh vực giao thông đường sắt, đường bộ, hàng không… Các địa phương đã chủ động vào cuộc tích cực triển khai, nhất là khôi phục sản xuất và giao thông vận tải.

Nhấn mạnh chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, Phó Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục duy trì và mở thêm các chuyến bay. Bên cạnh đó, chỉnh sửa một số điều kiện phù hợp hơn với thực tế. Ngoài ra, duy trì tuyến đường sắt và đường bộ.

Cuộc họp chiều 20/10, tại trụ sở Chính phủ.

Bên cạnh phục hồi các tuyến giao thông, Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương phải chú trọng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các địa phương "vùng xanh". Phải phát hiện sớm, không để xảy ra ổ dịch. Phó Thủ tướng cho rằng, cần phát huy vai trò của ban chỉ đạo của các địa phương, nhất là hệ thống cơ sở, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng ở trong tất cả các khu dân cư.

Các địa phương khẩn trương tổ chức tiêm vaccine cho lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và lưu thông hàng hóa.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT rà soát lại khi có ý kiến địa phương cho rằng là việc kiểm soát giao thông đường bộ chưa được chặt chẽ. Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện và ban hành kế hoạch khai thác vận tải hàng không và đường sắt trong thời gian tới.

