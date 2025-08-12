Từ một vụ "nhồi nhét" khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 230 triệu đồng

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế xe khách không có giấy phép lái xe và chở vượt 21 người so với quy định.

Khoảng 16h ngày 11/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, một tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện xe khách biển kiểm soát 37F-004.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại đây, tài xế Hoàng Viết Hùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) không có giấy phép lái xe do bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tước giấy phép trước đó.

Qua kiểm tra, trên xe chở 67 người trong khi xe chỉ có 46 chỗ ngồi.

Do đó, lực lượng CSGT đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử lý.

Nam tài xế không có giấy phép lái xe đã bị lập biên bản xử phạt (Ảnh: Hùng Hồ).

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các hành vi trên, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách.

Đồng thời, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách.

Tổng số tiền xử phạt hơn 230 triệu đồng.