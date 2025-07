Giám đốc Công an Đắk Lắk: "Không để tội phạm hoạt động gây bức xúc"

Ngày 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nhằm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo các lực lượng công an tỉnh triển khai đồng bộ công tác, nghiệp vụ, tập trung lực lượng, chủ động nhận diện xu hướng tội phạm vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị cũng cần có phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám, bên cạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về giao thông, các lực lượng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, quá khổ.

Với các trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, bày bán hàng hóa, treo biển quảng cáo, lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt đều phải xử lý.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông chủ động có kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính và khu du lịch của tỉnh.

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện quyết liệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đúng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ", Thiếu tướng Phan Thanh Tám quán triệt.

Đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, người đứng đầu Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải triển khai đồng bộ lực lượng, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt các đơn vị chủ động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời trấn áp, ngăn chặn, xử lý các đối tượng manh động, chống đối, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng; phối hợp với công an phường, xã tập trung, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn "tội phạm đường phố".