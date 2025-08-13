Trưởng bản Mùa A Thi: "Lũ dữ cuốn trôi nhà cửa, nhiều gia đình trắng tay"

Những đề xuất này được anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), nêu ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030, ngày 13/8.

Anh Mùa A Thi là "người hùng” đã cứu hơn 90 người bản Háng Pu Xi trong cơn lũ dữ vào sáng 1/8.

Chia sẻ tại Hội nghị, Trưởng bản Mùa A Thi cho biết bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây phủ. Trước kia, đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, trời nắng bụi đỏ, trời mưa lầy lội, xe không vào được.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên Trưởng bản Mùa A Thi tại hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Theo anh Mùa A Thi, bà con nơi đây chủ yếu sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, chăn gà, chăn lợn nhưng "đủ ăn, thiếu mặc". Nhiều hôm trời mưa to, nước suối dâng, trẻ con trong bản phải nghỉ học vì không qua được cầu.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và có các Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, anh Mùa A Thi cho hay bản đã được thay đổi rất nhiều.

Ngày nay đường bê tông đến tận cổng, điện sáng về từng nhà, sóng điện thoại, Internet cũng đã vào bản; trẻ con được đi học đều đặn, bà con có nước hợp vệ sinh để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, mùa mưa không còn lo dột, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong bản cũng đã giảm rất nhiều.

"Nhưng cơn lũ dữ sáng 1/8 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi", Trưởng bản Mùa A Thi nhớ lại.

Anh nói những gì còn sót lại sau lũ giờ chỉ là đống đổ nát, cuộc sống của người dân sau lũ khó khăn hơn bao giờ hết. "Lũ đi qua để lại nỗi ám ảnh và gánh nặng thiệt hại đè lên người dân", vị Trưởng bản ngậm ngùi.

Trưởng bản Mùa A Thi đề xuất với Đảng, Nhà nước và các bộ ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí từ Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hỗ trợ cho bà con ở xã Xa Dung và các xã của tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Anh cũng mong muốn Đảng, Nhà nước hỗ trợ bà con di dời, sắp xếp nơi ở mới an toàn; xây dựng lại nhà cho các hộ bị mất nhà; đầu tư đường, cầu, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu.

Trưởng bản Mùa A Thi mong Nhà nước hỗ trợ bà con vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; xây mới, nâng cấp các lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ.

“Là Trưởng bản, cháu hứa sẽ cùng với cán bộ của xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được Đảng, Nhà nước hỗ trợ; tuyên truyền đề bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; động viên nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hoá của dân tộc mình”, anh Mùa A Thi cam kết.