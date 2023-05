Trung tá công an kể về vụ cứu nạn "chưa có tiền lệ" dưới hang sâu 300m

Đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM tại buổi giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến Công an nhân dân (CAND) làm theo lời Bác do Bộ Công an tổ chức tối 13/5.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao hoa, biểu trưng tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến CAND làm theo 6 điều Bác Hồ dạy (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng PCCC&CNCH, Công an TPHCM, nhiệm vụ của người lính PCCC&CNCH là nhiệm vụ đặc thù, phải chạy đua với thời gian, cứu cái còn trong cái mất. "Nơi nguy hiểm, người ta chạy ra thì mình chạy vào làm nhiệm vụ", Trung tá Thành chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Công an TPHCM chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lam).

Chương trình nghệ thuật "Hoa tháng 5 dâng Người" (Video: Hoàng Lam).

Tại buổi giao lưu, Trung tá Thành chia sẻ kỷ niệm về một lần thực hiện nhiệm vụ "chưa có tiền lệ". Đó là vào năm 2019, anh được Bộ Công an điều động tham gia một vụ cứu nạn cứu hộ tại Hà Giang. Nạn nhân bị rơi xuống hang sâu trong một cánh rừng hẻo lánh, hiểm trở từ 10 ngày trước, đã tử vong, thi thể phân hủy nặng.

Hình tượng người chiến sỹ PCCC&CNCH được tái hiện qua một tác phẩm tham gia chương trình nghệ thuật "Hoa tháng 5 dâng Người" (Ảnh: Hoàng Lam).

Hang sâu gần 300m, thẳng đứng, thành hang đầy nhũ đá sắc nhọn, hang tối và thiếu dưỡng khí. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Trung tá Thành xung phong xuống hang đưa nạn nhân lên.

Thiếu tá Phan Thị Như Thảo - Công an tỉnh Đắk Nông tại lễ tuyên dương (Ảnh: Hoàng Lam).

"Khi xuống hang, tôi cũng rất lo lắng, nghĩ về gia đình, cha mẹ, vợ con, đồng đội đang mong chờ mình và sự mong mỏi của chính quyền địa phương, đặc biệt là thân nhân người bị nạn. Hang tối, nguy hiểm, phải xuống từng đoạn, mỗi lần di chuyển là hồi hộp, lo lắng bởi trong hoàn cảnh ấy, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ, tôi mới xuống được đáy hang. Không may ở trên có lũ quét, đất đá dội xuống hang ầm ầm, lúc đó tôi nghĩ hi sinh rồi", Trung tá Thành nhớ lại.

Các tác phẩm tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật "Hoa tháng 5 dâng Người" ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước và những chiến công của lực lượng CAND (Ảnh: Hoàng Lam).

Và sau khoảng một tiếng đồng hồ, Trung tá Thành xử lý xong thi thể nạn nhân, đặt vào túi cứu hộ, anh được đồng đội phía trên hỗ trợ, kéo lên khỏi hang an toàn.

"Người dân cần mình, còn 1% cơ hội sống sót hay cơ hội để đưa nạn nhân lên chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ", người chiến sỹ cảnh sát cứu nạn, cứu hộ nói.

Góp mặt tại lễ tuyên dương, Thiếu tá Phan Thị Như Thảo - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông không giấu được niềm vui khi chị được đón nhận vinh dự này ngay trên quê hương Bác đúng dịp sinh nhật 133 năm ngày sinh của Người.

Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo cán bộ, chiến sỹ CAND và người dân quê hương Bác Hồ (Ảnh: Hoàng Lam).

"Từ Tây Nguyên, tôi được về thăm quê Bác, chứng kiến nơi Bác Hồ sinh ra và trải qua những năm tháng ấu thơi, xúc động lắm. Nhà Bác đơn sơ, giản dị quá. Hôm nay đứng ở đây, được tuyên dương là một trong 75 điển hình CAND học tập và làm theo Bác, tôi rất vinh dự và tự hào. Điều này càng thôi thúc chúng tôi vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoàn thành Đề án 06 trên địa bàn tỉnh", Thiếu tá Thảo chia sẻ.