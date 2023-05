Khen thưởng 4 công an phá nhanh vụ án giết người giấu xác

Ngày 4/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tặng giấy khen cho 4 cán bộ công an gồm: Trung tá Trần Trường Sơn, Thiếu tá Trần Văn Lý, Thiếu tá Quách Văn Toàn (thuộc Công an huyện Trần Văn Thời) và Đại úy Hồ Phước Lĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự).

4 cán bộ nói trên được khen thưởng đột xuất vì có thành tích khám phá nhanh vụ án giết người cướp vàng, giấu xác vào bãi sậy, xảy ra ngày 29/4 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau (giữa) khen thưởng 4 cán bộ công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 29/4, bà N.H.Q. (45 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) đi mời đám cưới. Trên đường đi bà Q. gặp Trương Văn Đấu (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng), dừng lại trò chuyện do có quen biết từ trước.

Đấu thấy bà Q. đeo nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi dụng lúc bà Q. đi trên đoạn đường vắng, Đấu siết cổ nạn nhân đến tử vong, mang thi thể giấu vào bãi sậy.

Sau đó, Đấu lấy một chiếc kiềng, bộ vòng ximen 21 chiếc, một chiếc nhẫn với tổng trọng lượng gần 1,5 lượng vàng. Công an đang tạm giữ Trương Văn Đấu để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.