Đoàn nghi lễ Công an nhân dân lần đầu tiên biểu diễn trên quê Bác

Tối 13/5, Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (CAND) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an, tổ chức chương trình diễu hành, biểu diễn phục vụ người dân tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Đoàn biểu diễn trên phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu và di chuyển vào dưới chân tượng đài Hồ Chí Minh (khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh).

Đây là lần đầu tiên người dân thành phố Vinh được tận mắt chứng kiến Đoàn nghi lễ CAND diễu hành, biểu diễn.

Đoàn biểu diễn dưới chân tượng đài Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sự xuất hiện của đoàn nghi lễ với những bản nhạc mang âm hưởng hào hùng diễn ra tại phố đi bộ, trong thời điểm khu vực Quảng trường Hồ Chi Minh đang có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Đoàn nghi lễ CAND lần đầu tiên biểu diễn trên quê Bác (Video: H.Lam).

Cùng những bản nhạc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ là tiết mục biểu diễn của các cán bộ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ CAND.

Sự xuất hiện của những bóng hồng xinh đẹp trong sắc phục cảnh sát đã tạo điểm nhấn thu hút đặc biệt đối với người dân thành phố Vinh.

Lần đầu tiên biểu diễn dưới chân tượng đài Hồ Chí Minh là trải nghiệm thú vị đối với cán bộ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ CAND thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động khi về với quê hương Nghệ An trong dịp sinh nhật Người.

Mấy ngày qua thành phố Vinh có mưa, thời tiết mát mẻ nhưng vừa di chuyển, vừa biểu diễn khiến các cán bộ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ ướt đẫm mồ hôi.

Đại úy Nguyễn Trọng Mạnh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi về biểu diễn, phục vụ người dân quê Bác, cũng là lần đầu tiên được về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý nghĩa hơn khi đúng dịp sinh nhật của Người, cảm xúc rất đặc biệt. Người dân ở đây rất hiếu khách và cổ vũ chúng tôi nhiệt tình nên mọi người quên hết mệt nhọc, biểu diễn thăng hoa hơn".

Người dân thành phố Vinh háo hức theo dõi màn biểu diễn của Đoàn nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Chị Quỳnh An, trú thành phố Vinh, cho biết: "Tôi được biết thông tin về buổi diễu hành, biểu diễn của Đoàn nghi lễ CAND từ mấy hôm trước nên đưa các con đi xem. Dù đã theo dõi nhiều qua ti vi, xem báo nhưng được chứng kiến trực tiếp, tôi thực sự choáng ngợp trước những tiết mục hoành tráng, công phu do các cán bộ, chiến sĩ công an biểu diễn".