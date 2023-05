Thứ trưởng Bộ Công an: Tệ nạn ma túy trên cả nước có nhiều vấn đề mới

Chiều 12/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện và nhân rộng đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy".

Đến nay, 27/27 xã biên giới đã hoàn thành chỉ tiêu đề án đề ra. Từ kết quả đó, tỉnh Nghệ An đã nhân rộng, hướng tới xây dựng "Huyện biên giới sạch về ma túy" tại 6 huyện.

Sau một năm triển khai, ngoài 27 xã biên giới thuộc đề án, Nghệ An có thêm 69 xã đạt cơ bản 2 tiêu chí "sạch tội phạm, tệ nạn ma túy" và "sạch người nghiện".

Để giảm được người nghiện, làm sạch địa bàn, Công an Nghệ An xác định phải gắn công tác đấu tranh, phòng chống ma túy tại các huyện vùng biên với công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An có nhiều giải pháp đột phá, phù hợp với thực tiễn khi triển khai đề án.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề mới, khó khăn hơn trước. Trong đó, tuyến biên giới Việt - Lào tiếp tục là địa bàn tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý Nghệ An một số vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác "giữ sạch" tại các địa bàn, bảo đảm hiệu quả bền vững của đề án, tuyệt đối không để ma túy phát sinh trở lại.

Đối với việc triển khai nhân rộng đề án, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an Nghệ An nghiên cứu lộ trình, phương pháp bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không vì tâm lý nóng vội, ham thành tích mà thực hiện hình thức, không có chiều sâu, chất lượng. Cần phải xác định làm đến đâu "sạch vững" đến đó.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu (Ảnh: Hoàng Lam).