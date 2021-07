Trốn vào cốp xe ô tô nhằm vượt qua chốt kiểm dịch Covid-19 đi... rút tiền

Dân trí Không có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày, người đàn ông ở Bình Định nằm vào cốp xe nhằm vượt qua chốt kiểm dịch để đi rút tiền.

Ngày 12/7, UBND phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành chức năng phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) lập biên bản đề nghị xử phạt 2 trường hợp vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND phường Bồng Sơn đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên mỗi người là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 12h20 ngày 11/7, anh Ng.V.N. (24 tuổi, trú khu phố Văn Cang, phường Hoài Đức) điều khiển xe ô tô BKS 77E-001.XX chở anh Ng.M.C. (25 tuổi, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức). Anh C. nằm vào cốp xe ô tô nhằm qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn.

Ông C. nằm vào cốp xe ô tô để qua chốt kiểm tra y tế.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trên của lái xe và anh C. Đồng thời, yêu cầu 2 người này xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, sau đó lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm trên.

Theo trình bày ban đầu của ông C., do nhà hết tiền nên ông thuê taxi đi qua phường Bồng Sơn để rút tiền. Tuy nhiên, do không có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày, nên ông này nằm vào cốp xe hòng tránh kiểm tra để qua chốt.

Bảo Sương- Doãn Công