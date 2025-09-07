Trọn tấm lòng yêu kính Bác

Hơn nửa thế kỷ canh giữ Đền thờ Bác

Trong 75 năm cuộc đời, ông Nguyễn Văn Khoa (xã Châu Thới) có đến 53 năm gắn bó với Đền thờ Bác Hồ tại nơi đây. Thời kháng chiến, quê nhà chìm trong bom đạn ác liệt, thanh niên Nguyễn Văn Khoa là một trong những chiến sĩ anh dũng bảo vệ an toàn Đền thờ Bác trước nhiều đợt tấn công của địch.

Ông Nguyễn Văn Khoa hàng ngày chăm sóc, hương khói Đền thờ Bác Hồ.

“Kẻ thù tìm mọi cách phá Đền thờ, bởi chúng biết đây là biểu tượng của lòng yêu nước, là pháo đài niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Bác, đồng thời là cái gai trong mắt quân xâm lược. Tìm đủ mọi cách để phá Đền thờ hòng xoá bỏ niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân đối với cách mạng, nhưng chúng càng dùng thủ đoạn thì lòng yêu nước, tôn kính Bác trong trái tim Nhân dân càng mạnh mẽ hơn. Minh chứng là Đền thờ Bác ngày càng vững chãi, bề thế trên mảnh đất Châu Thới giàu truyền thống cách mạng, bất tử giữa lòng dân”, ông Khoa nhớ lại.

Trong trận đánh bảo vệ Đền gần cuối năm 1973, ông Khoa bị thương. Sau ngày thống nhất đất nước, người thương binh ấy nguyện ở lại Đền để ngày đêm hương khói cho Bác. Trải qua thời tuổi trẻ, đến nay tóc đã bạc, ông Khoa từng nhiều lần phẫu thuật vì bệnh cột sống, bệnh tim, rồi chăm sóc người vợ bệnh tai biến... cuộc sống lắm thăng trầm, duy tình cảm sâu sắc dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong ông, không gì lay chuyển được.

Thương binh Nguyễn Văn Khoa hơn 50 năm gắn bó, bảo vệ, giữ gìn Đền thờ Bác.

Xúc động trước tấm lòng của ông Khoa sau một lần đến thăm Đền thờ và nghe kể chuyện về cuộc đời người chiến sĩ, nhạc sĩ Phương Tử Yến đã cho ra đời bài tân cổ “Người chiến sĩ bảo vệ Đền thờ Bác Hồ”. Bài hát khắc hoạ chân thực về sự gắn bó, yêu thương, kính trọng mà ông Khoa cả đời dành cho Bác như chính lẽ sống của bản thân mình.

Hơn nửa thế kỷ giữ gìn Đền thờ Bác, ông Khoa được nhiều cán bộ, bà con Nhân dân trong và ngoài tỉnh khâm phục, trân quý vì lý tưởng cách mạng và cách ông sống thanh sạch, hết lòng với Đảng, với Bác.

Với việc làm ý nghĩa của mình, ông Khoa từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tuyên dương gương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội.

Chu toàn hương khói bàn thờ Bác

Trong ngôi nhà đơn sơ của ông Nguyễn Văn Ân (ấp Cai Giảng, xã Hồng Dân), bàn thờ Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng, được ông và gia đình chu toàn hương khói hằng ngày.

Thương binh Nguyễn Văn Ân thành kính tưởng nhớ Bác.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Ân là chiến sĩ biệt động thuộc Đội Biệt động thị trấn Phước Long. Đội có nhiệm vụ tấn công vào các cơ sở của địch và phối hợp với các lực lượng khác tạo nên sức mạnh tổng hợp trong các trận đánh. Trong lần đánh đồn Cống Cả Liệt, ông và đồng đội anh dũng chiến đấu, phá đồn thành công, nhưng ông cũng bị thương, trở thành thương binh 4/4.

Điều đặc biệt là ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong đại thắng Mùa xuân năm 1975, nơi gian nhà nhỏ, lúc đó còn là nhà tranh vách lá, ông Ân đã lập bàn thờ Bác Hồ và ngày ngày hương khói. Mỗi năm đến ngày giỗ Bác, ông cùng vợ con bày mâm cơm cúng thành kính. Việc làm ý nghĩa này đã trở thành nét đẹp văn hoá, góp phần giáo dục gia đình, con cháu và người dân xung quanh, nhất là thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác.

“Nhờ có Đảng, Bác Hồ mà chúng ta mới có cuộc sống hoà bình và hạnh phúc ngày nay. Vì vậy, tôi lập bàn thờ và dạy con cháu phải thờ Bác để nhớ và noi theo Người”, ông Ân trải lòng.

Ở tuổi 78 tuổi, ông Ân vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh ấp Cai Giảng. Ngôi nhà nhỏ của ông nhiều năm liền là nơi các hội viên cựu chiến binh tề tựu về cúng giỗ Bác. Ngày giỗ cũng là dịp để Chi hội ôn lại những việc làm được, chưa làm được, từ đó đưa ra định hướng phát triển tốt hơn với tôn chỉ: “Sống sao cho xứng đáng với Bác Hồ”.

Được biết, gia đình ông Ân có 2 người con trai, đều tham gia kháng chiến và trở thành thương binh. Em của ông Ân - ông Nguyễn Hoàng Tín (67 tuổi, ấp Long Hải, xã Phước Long) cũng lập bàn thờ, hương khói Bác từ sau ngày giải phóng đến tận bây giờ.

Như người dân ở mọi miền đất nước, các thương binh lập bàn thờ và dâng hương Bác với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc lớn lao trong sâu thẳm trái tim.

Thanh Hải