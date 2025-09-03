Người lính mang bí danh "Tử Vi Dân" và tình cảm đặc biệt với Bác Hồ

Người lính dùng tiền lương hưu dựng nhà thờ Bác Hồ

Sáng sớm, trong khu vườn ở xã Trà My, thành phố Đà Nẵng, cụ Võ Như Thông (91 tuổi) chậm rãi lau từng khung ảnh, cẩn thận đặt lại bát hương trên bàn thờ Bác Hồ ở khu nhà thờ trang nghiêm.

Mỗi cử chỉ đều được thực hiện nhẹ nhàng, thành kính, như thể cụ đang trò chuyện với Người. “Chỉ cần ngẩng đầu lên thấy Bác mỉm cười, lòng tôi lại thấy vững chãi như những ngày ra trận”, cụ Thông chậm rãi nói.

Vợ chồng cụ Thông đều tham gia cách mạng và được tặng nhiều huân chương, bằng khen (Ảnh: Hoài Sơn).

Cụ Thông tham gia kháng chiến chống Pháp từ khi còn rất trẻ. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, ông tập kết ra Bắc, tháng 1/1964 trở lại miền Nam chiến đấu. Để giữ bí mật, mỗi chiến sĩ buộc phải đổi tên. Ngày ấy, ông chọn cho mình bí danh “Tử Vi Dân”, mang theo tâm nguyện suốt đời chiến đấu, hy sinh vì nhân dân.

Cái tên ấy sớm trở nên thân thuộc, đồng đội, bà con gọi ông bằng “Tử Vi Dân” như để gắn liền người chiến sĩ với ý chí kiên cường. Trên chiến trường, dù nhiều lần bị thương, ông chưa bao giờ lùi bước.

Giữa khói lửa, ông gặp cô y tá Huỳnh Thị Thuyền, cả hai đều sinh ra trong gia đình cách mạng nên ông, bà nhanh chóng trở thành bạn đời. Sau ngày thống nhất, ông, bà trở về xã Trà My công tác, cùng nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá.

Trong ký ức của cụ Thông, hình ảnh Bác Hồ từ những ngày ở miền Bắc chưa bao giờ mờ nhạt. Ánh mắt Bác Hồ hiền từ, giọng nói trầm ấm, dáng vẻ giản dị mà gần gũi. Chính ký ức ấy thôi thúc cụ dành toàn bộ tiền lương hưu để dựng một ngôi nhà thờ, để mỗi ngày đều cảm thấy Bác ở bên.

Tìm về quê Bác mang nắm đất đặt dưới bàn thờ

Năm 2007, bức tượng Bác Hồ bằng đá Non Nước cao 1,6m được dựng trong khu vườn nhà cụ Thông và 2 năm sau, ngôi nhà thờ Bác hoàn thiện. Không phô trương, công trình mở cửa miễn phí, đón bà con, du khách, học sinh ghé thăm, dâng nén hương thành kính.

Cụ còn tìm ra quê Bác ở Nghệ An, mang hai nắm đất về đặt dưới bàn thờ, như để mảnh đất thiêng liêng ấy luôn hòa quyện với miền Trung.

Nhà thờ Bác Hồ gồm một tượng đài và khu nhà thờ, lưu niệm (Ảnh: Hoài Sơn).

Rồi theo năm tháng, khu vườn trở thành một quần thể tưởng niệm khi phía trước là tượng Bác, sau là gian thờ chính, bên phải là khu lưu niệm, bên trái là ao cá xanh trong.

Bên cạnh Bác, cụ còn lập thêm bàn thờ những anh hùng, danh nhân dân tộc, từ danh tướng Trần Hưng Đạo, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Minh Khai… Tất cả đều được chăm chút bằng sự tôn kính và lòng biết ơn.

“Chúng tôi không giàu có gì, chỉ sống bằng lương hưu. Nhưng bao nhiêu dành dụm, vợ chồng đều dồn vào xây nhà thờ. Bởi có tiền cũng chỉ tiêu xài hết, còn di sản tinh thần này sẽ còn mãi với con cháu”, cụ Thuyền nói.

Dù tuổi đã cao, cụ Thông vẫn ngày ngày quét dọn, chăm chút từng gốc cây, tấm ảnh. Vào những dịp 19/5, 2/9, gia đình lại bày mâm cơm, mở cửa đón bà con và học sinh. Trong gian nhà thờ, những câu chuyện về Bác, về lịch sử thường vang lên, gieo vào lòng con trẻ sự tự hào và lòng biết ơn.

Với cụ Thông, đó cũng là cách để Bác Hồ luôn hiện diện, để ký ức cách mạng tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau.

“Tôi chỉ mong ai đến đây cũng thấy Bác gần gũi, thân thuộc, như trong ngôi nhà của chính mình”, cụ Thông bộc bạch.

Những hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ được cụ Thông sưu tầm và trưng bày tại nhà thờ (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo bà Nguyễn Hoàng My, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Bí thư Đoàn xã Trà My, công trình nhà thờ Bác Hồ của vợ chồng cụ Võ Như Thông là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Với bà con địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, nơi đây thực sự đã trở thành một "địa chỉ đỏ" để học tập, sinh hoạt, tìm hiểu về Bác Hồ và các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thời gian qua, nhiều chi đoàn, liên đội trường học đã tổ chức hoạt động về nguồn tại đây và mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo bà My, địa phương sẽ phối hợp, hỗ trợ để công trình phát huy giá trị, trở thành điểm đến ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng.