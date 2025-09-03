CSGT mở đường, hỗ trợ bà bầu đang chuyển dạ tới bệnh viện kịp thời

Khoảng 7h30 ngày 3/9, Tổ CSGT thuộc Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ lái xe Đoàn Văn Quý (SN 1984, ở phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ô tô con biển số 14K-117.xx.

Hình ảnh các chiến sĩ CSGT dùng ô tô đặc chủng, mở đường hỗ trợ người nhà đưa chị Huệ đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời (Ảnh: Cục CSGT).

Anh Quý cho biết, trên xe anh chở theo vợ là chị Nguyễn Hải Huệ (SN 1988) đang chuyển dạ đau đẻ trong tình trạng nguy hiểm, cần phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

Theo cảnh sát, lúc này đang trong giờ cao điểm sáng, lượng người và phương tiện trên tuyến cao tốc và địa bàn khu vực phường Long Biên, Việt Hưng, thành phố Hà Nội rất đông đúc, có nhiều điểm ùn tắc.

Chị Huệ được đưa tới bệnh viện cấp cứu an toàn (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nắm bắt tình hình, tổ CSGT đã báo cáo cấp trên và sử dụng xe đặc chủng bật còi đèn ưu tiên, hỗ trợ người nhà đưa chị Huệ đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.