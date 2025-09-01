CSGT giúp đỡ 2 chị em bị lạc khi đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh

Tối 1/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h30 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại km213+350 quốc lộ 1A, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 do Đại úy Nguyễn Công Đoàn, Phó Đội trưởng làm tổ trưởng đã phát hiện hai cháu nhỏ đang dắt xe đạp điện trên quốc lộ có biểu hiện bị lạc đường.

Qua thăm hỏi được biết hai chị em trên là cháu L.T.T.D. (13 tuổi) và L.T.Đ. (10 tuổi, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

CSGT Hà Nội giúp đỡ 2 cháu bé đi xe đạp điện ra Hà Nội xem diễu binh nhưng bị đi lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, hai chị em cháu D. và Đ. nói rằng đã tự ý lấy xe đạp điện đi ra Hà Nội với mục đích xem diễu binh 2/9. Tuy nhiên, do quãng đường xa, xe hết điện, các cháu phải dắt bộ trên quốc lộ để tìm sự giúp đỡ. Rất may đã gặp tổ công tác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa các cháu tới chốt CSGT để chăm sóc, đồng thời liên hệ với Công an phường Bỉm Sơn để phối hợp liên hệ với gia đình các cháu.

Hai cháu bé được CSGT chăm sóc, chờ gia đình tới đón về (Ảnh: Công an cung cấp).

Tới khoảng 20h cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 8 đã kết nối được với anh Lê Trọng Vương (34 tuổi), là bố của các cháu. Anh Vương cho biết từ chiều không thấy 2 con, gia đình đang rất lo lắng, tổ chức đi tìm kiếm và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho các cháu.

Hiện hai cháu được cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 chăm sóc, chờ gia đình ra Hà Nội đón về.