Trại lợn bị xử phạt 370 triệu đồng do vi phạm về môi trường

Ngày 29/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho hay, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp Xanh (địa chỉ tại xã Phúc Lộc) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo nội dung quyết định, qua kiểm tra đột xuất, đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở chăn nuôi của công ty nêu trên có hệ thống xử lý nước thải được vận hành sai quy trình kỹ thuật.

Nước thải của trang trại nuôi lợn xả ra môi trường (Ảnh: Châu Phong).

Nước thải từ khu chăn nuôi không tuân thủ đúng thứ tự xử lý như đã cam kết; đặc biệt thiếu hoàn toàn công đoạn khử trùng, bước bắt buộc để loại bỏ mầm bệnh trước khi xả thải ra môi trường.

Nước thải sinh hoạt chưa được xử lý sơ bộ, bị xả thẳng vào hồ xử lý số 6, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Trong số 7 hồ xử lý tại trang trại, chỉ có 2 hồ được lót đáy, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để ngăn rò rỉ chất thải xuống đất và nguồn nước ngầm.

Ngoài ra, việc xử lý nhau thai, xác động vật tại trang trại cũng không đúng quy trình được cơ quan chuyên môn phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Với hàng loạt sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp Xanh tổng số tiền 370 triệu đồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời yêu cầu công ty này khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn thiện toàn bộ hệ thống xử lý chất thải đúng theo hồ sơ thiết kế, báo cáo tiến độ khắc phục với cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát.