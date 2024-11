Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là khủng hoảng kép của nhân loại

Tối 26/11, tại Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an), tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tìm hiểu về môi trường, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa khối các trường Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là khủng hoảng kép mà nhân loại đang phải đối mặt.

Do đó, theo bà Lan Anh, cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lực lượng CAND về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Trước những yêu cầu trên, Bộ Công an xác định 3 nhiệm vụ chính của Công an nhân dân trong bảo vệ môi trường, gồm: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các hoạt động công tác công an tại các đơn vị, địa phương; thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Chia sẻ về cuộc thi, nữ Cục trưởng cho biết cuộc thi được phát động vào cuối năm 2023, với sự tham gia của tất cả học viện, trường CAND.

Sau 2 vòng thi khu vực phía bắc và phía nam, Ban giám khảo đã lựa chọn 7 đội thi có thành tích xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tăng cường tái chế, sử dụng, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm; phòng chống rác thải nhựa và nhân rộng những mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Học viện Cảnh sát nhân dân đoạt giải Nhất (Ảnh: Hải Nam).

"Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiết mục của các đội đều có nội dung tuyên truyền sâu sắc, mang tính thời sự cao, có hiệu ứng xã hội tích cực, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo, sự đầu tư công phu, bài bản.

Nhiều tiểu phẩm gây xúc động mạnh, phản ánh sự hy sinh, mất mát, tinh thần "ở đâu nguy cấp ở đó có công an", tinh thần quả cảm, xả thân quên mình của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ", Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh chia sẻ.

Kết quả, Học viện Cảnh sát nhân dân đoạt giải Nhất với tiểu phẩm "Ý Đảng lòng dân"; giải Nhì thuộc về Học viện An ninh nhân dân và Cao đẳng An ninh nhân dân I; Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân đoạt giải Ba; 2 giải Khuyến khích thuộc về Học viện Chính trị Công an nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân.