TPHCM mưa lớn vào chiều tối, người dân ra đường đề phòng ngập

Chiều 12/5, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, sau buổi sáng nắng nóng, chiều tối nay TPHCM sẽ xuất hiện mưa lớn. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, vùng mây dông đang phát triển gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân, quận 8, quận 11, quận 12.

Vùng mây dông đang di chuyển về hướng Tây Bắc của TPHCM (Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên).

Đến hơn 15h cùng ngày, mưa dông mạnh đang xảy ra ở các quận huyện phía bắc TPHCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang. Lượng mưa ở mức 30-60mm, trận mưa còn tiếp diễn trong 40-70 phút nữa.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các quận huyện nói trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 65mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Người dân cần chủ động theo dõi bản tin cảnh báo mưa lớn, dông lốc, sét từ cơ quan khí tượng. Khi ra đường, người dân cần chú ý mưa to có thể gây ngập sâu, nước chảy xiết.

Chiều tối nay, nhiều quận huyện ở TPHCM sẽ có mưa lớn, người dân ra đường đề phòng ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ông Lê Đình Quyết, chuyên gia thuộc Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, khuyến cáo, do buổi trưa nay nhiệt độ, độ ẩm không khí cao, độ bất ổn định trong khí quyển khá lớn, nên dông sét rất nguy hiểm.

Người dân tại những khu vực đang mưa lớn cần tìm nơi trú tránh an toàn, không lưu thông trên đường ngập nước, các nơi có dòng nước chảy xiết, nguy cơ bị cuốn vào cống, nguy cơ bị ngã do gặp ổ gà trên mặt đường. Bên cạnh đó, người dân không nên trú dưới gốc cây cao, nếu xe đang đậu dưới gốc cây, di chuyển ngay ra xa, tìm nơi an toàn, ngắt thiết bị điện không cần thiết, tránh xa vật dụng kim loại.