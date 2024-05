TPHCM mưa lớn hơn 1 giờ, trời se lạnh sáng sớm

Sáng 4/5, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại một số quận trên địa bàn TPHCM. Nhiều người đi ra đường lúc sáng sớm phải mặc áo mưa, cảm nhận được tiết trời se lạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa xuất hiện lúc 5h và kéo dài trong vòng 1 giờ, tại các quận như: 1, 3, 10, 11, Bình Thạnh… và TP Thủ Đức.

Một số người chạy thể dục buổi sáng trong Khu đô thị Sala sáng nay dưới trời mưa (Ảnh: An Huy).

Trong đó, TP Thủ Đức có mưa nặng hạt, gây ngập nhẹ tại một số khu vực thấp trũng. Tại quận 11, mưa vừa đủ ướt mặt đường. Đến 6h30, trời âm u, chưa có dấu hiệu nắng xuất hiện như những ngày trước.

"Mưa đến 6h mới tạnh. Tôi và một số người khác chạy bộ buổi sáng trong Khu đô thị Sala, TP Thủ Đức phải gián đoạn tập thể dục vì mưa. Thời tiết như vậy rất đáng mừng, hy vọng hôm nay trời hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng gắt", anh Công, ngụ TP Thủ Đức chia sẻ.

Trước đó, chiều 3/5, mưa lớn 15 phút cũng xuất hiện tại khu vực huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 12. Mưa trong thời gian ngắn nhưng làm giảm nhiệt những nơi này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, lượng mưa đo được vào ngày hôm qua tại huyện Hóc Môn là 12,88mm.

Chiều qua, tại Đồng Nai cũng xảy ra mưa 8,2mm; các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang mưa 5mm-22,4mmm.

Nhiều người hy vọng cơn mưa buổi sáng sẽ làm thời tiết TPHCM hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng 38-39 độ C (Ảnh: An Huy).

"Nguyên nhân mưa do tác động của rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây. Một vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực nam Biển Đông phát triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam Bộ. Đây là một trong những trận mưa chuyển mùa", ông Quyết nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay TPHCM và các tỉnh Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai khả năng có mưa rào và dông ở khoảng 1/2 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.