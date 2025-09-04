TPHCM gấp rút chuẩn bị để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế vào đầu tháng 9. Trong đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng, điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với thành viên tổ công tác, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, chuẩn bị nội dung để truyền thông về công tác triển khai nghị quyết của Quốc hội.

Sở Xây dựng được giao rà soát quy hoạch, dự án tại khu vực Thủ Thiêm, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phù hợp yêu cầu thực tiễn nếu cần thiết. Phần việc này sẽ là cơ sở để cung cấp thông tin khi thành phố thực hiện kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Trung tâm Tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế ở TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra đầu tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện, giúp Việt Nam mở rộng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tối ưu hóa và thúc đẩy các nguồn lực trong nước.

Về vị thế quốc gia, Trung tâm Tài chính quốc tế giúp nâng cao vai trò, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp đất nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là vấn đề mới, khó, nhạy cảm và chưa có tiền lệ với Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không đợi có đủ mọi điều kiện rồi mới làm. Thay vào đó, trong quá trình triển khai, Việt Nam sẽ tạo ra điều kiện, hình thành năng lực, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến tạo mô hình phát triển thì mới có thể thành công.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm, tầm nhìn đến năm 2035, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực.