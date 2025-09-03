Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM xử lý dứt điểm dự án vướng mắc, tồn đọng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công và tỷ lệ điều tiết ngân sách. Buổi làm việc diễn ra ngày 15/8, có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và TPHCM.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà TPHCM đã đạt được về kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng và tình hình dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công. TPHCM cần phát huy các tiềm năng, lợi thế, tập trung xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, thương mại mang tầm quốc tế.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với lãnh đạo TPHCM (Ảnh: Trần Mạnh).

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025, TPHCM cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, người dân.

Các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Địa phương phải đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, kịp thời gỡ vướng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thành phố chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, bố trí ngân sách địa phương để chuẩn bị ngay các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Trần Mạnh).

Thời gian tới, TPHCM cần phát triển hệ thống logistics, giao thông kết nối liên vùng, khu công nghiệp công nghệ cao, đường sắt đô thị, triển khai giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng kỳ vọng TPHCM tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp. Việc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đối thoại với doanh nghiệp cần được tăng cường.

TPHCM cần đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, quan tâm đến công tác cán bộ, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thành phố cần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của chính quyền.

Đối với lĩnh vực này, Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin giỏi cho cấp xã, bảo đảm trang, thiết bị làm việc, sớm có phương án xử lý trụ sở dôi dư sau hợp nhất đơn vị hành chính.