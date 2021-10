TPHCM: Đề xuất hàng quán ăn uống tại chỗ được mở đến 21h

Dân trí Sở Công Thương TPHCM đề xuất các hàng quán bán ăn uống tại chỗ đến 21h mỗi ngày, công suất tối đa từ dưới 50%. Ngoài ra, chỉ một số địa phương cụ thể được thí điểm bán đồ uống có cồn.

Sở Công Thương TPHCM vừa gửi văn bản đề xuất UBND thành phố liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Việc hoạt động bán tại chỗ trở lại của các cơ sở dựa trên bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo đề xuất của Sở Công Thương, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, việc mở lại các hoạt động cần đảm bảo một số yêu cầu cụ thể.

Sở Công Thương đưa ra phương án, các nhà hàng bán ăn uống tại chỗ được hoạt động đến 21h mỗi ngày, đảm bảo công suất tối đa từ dưới 50%. Ngoài ra, các cơ sở không bán, sử dụng đồ uống có cồn.

Giới trẻ tại TPHCM chờ đợi ngày hàng quán được bán tại chỗ trở lại (Ảnh: Hải Long).

Những quy định trên không áp dụng đối với hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, quận 7 và thành phố Thủ Đức được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nhà hàng, quán ăn tại thành phố đã phải tạm dừng phục vụ tại chỗ từ ngày 28/5, trước thời điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Với đặc điểm đô thị sôi động bậc nhất cả nước, việc tạm ngừng hoạt động đã khiến không ít cơ sở kinh doanh phải gồng lỗ, tạm đóng cửa bởi chi phí vận hành và chi phí mặt bằng lớn.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo trong thời gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu việc mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ, hoạt động bán vé số để tạo sinh kế cho người dân.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi mở lại các hoạt động này, thành phố sẽ giải quyết được vấn đề việc làm của hàng triệu người sau đợt bùng phát dịch Covid-19, giúp thành phố giảm bớt gánh nặng trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc mở lại các hoạt động này cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cũng từng chia sẻ, quan điểm của thành phố là mở dần các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn. Với đặc điểm là đô thị dịch vụ, thành phố cần từng bước mở cửa để phát triển kinh tế dựa trên các bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19.

Theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM xây dựng. Các hàng quán được phép phục vụ ăn uống tại chỗ khi đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Trong đó, tiêu chí đầu tiên là các cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có mã QR đã đăng ký tại Cổng thông tin An toàn Covid-19 TPHCM.

Tiêu chí thứ 2 là cơ sở cần đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm đúng theo quy định. Trong đó, hàng quán cần tuân thủ các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, chứng từ liên quan...

Tiêu chí thứ 3 là các cửa hàng cần có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, bố trí khu vực giao - nhận hàng. Tại mỗi nhà hàng, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, phương tiện làm khô tay, khăn lau tay cần được trang bị.

Tiêu chí thứ 4 là người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận, khách hàng, người liên hệ...) phải tuân thủ 5K, thực hiện quét mã QR theo hướng dẫn ngành y tế.

Tiêu chí thứ 5 là tùy vào cấp độ dịch, cơ sở kinh doanh hạn chế số người bán, mua thực phẩm cùng lúc.

Tiêu chí thứ 6 là các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín, không bán rượu bia. Khách ăn, uống tại chỗ phải đảm bảo các quy định phòng, chống Covid-19.

Quang Huy