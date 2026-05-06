TPHCM giao xã Tân Nhựt giải phóng mặt bằng mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ đạo về việc thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Tân Nhựt làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn TPHCM.

Để đảm bảo tiến độ, UBND thành phố yêu cầu chính quyền xã Tân Nhựt chủ động phối hợp với doanh nghiệp dự án, khẩn trương tiếp nhận ranh mốc giải phóng mặt bằng và hồ sơ pháp lý liên quan trước ngày 15/5.

Đồng thời, UBND xã Tân Nhựt có trách nhiệm chủ trì lập báo cáo khả thi tiểu dự án, phối hợp xác định mốc ranh giới và khái toán kinh phí để hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/5.

UBND thành phố cũng đề nghị Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) khẩn trương bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý và ranh giải phóng mặt bằng trên thực địa cho UBND xã Tân Nhựt.

Doanh nghiệp dự án cần chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí bồi thường để kịp thời bố trí ngay sau khi tiểu dự án được phê duyệt; đồng thời cung cấp hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ công tác giám sát, tổng hợp báo cáo.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua 3 địa phương với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 117,16ha.

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư được tách thành các tiểu dự án riêng do 3 địa phương tổ chức thực hiện. Trong đó, TPHCM cần thu hồi 6,37ha, tỉnh Tây Ninh thu hồi 56,73ha và tỉnh Đồng Tháp thu hồi 54,06ha.