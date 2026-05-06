TPHCM giao xã Tân Nhựt giải phóng mặt bằng mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận
(Dân trí) - UBND TPHCM giao chính quyền xã Tân Nhựt làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng để mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
UBND TPHCM vừa ban hành chỉ đạo về việc thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Tân Nhựt làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn TPHCM.
Để đảm bảo tiến độ, UBND thành phố yêu cầu chính quyền xã Tân Nhựt chủ động phối hợp với doanh nghiệp dự án, khẩn trương tiếp nhận ranh mốc giải phóng mặt bằng và hồ sơ pháp lý liên quan trước ngày 15/5.
Đồng thời, UBND xã Tân Nhựt có trách nhiệm chủ trì lập báo cáo khả thi tiểu dự án, phối hợp xác định mốc ranh giới và khái toán kinh phí để hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/5.
UBND thành phố cũng đề nghị Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) khẩn trương bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý và ranh giải phóng mặt bằng trên thực địa cho UBND xã Tân Nhựt.
Doanh nghiệp dự án cần chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí bồi thường để kịp thời bố trí ngay sau khi tiểu dự án được phê duyệt; đồng thời cung cấp hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ công tác giám sát, tổng hợp báo cáo.
Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua 3 địa phương với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 117,16ha.
Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư được tách thành các tiểu dự án riêng do 3 địa phương tổ chức thực hiện. Trong đó, TPHCM cần thu hồi 6,37ha, tỉnh Tây Ninh thu hồi 56,73ha và tỉnh Đồng Tháp thu hồi 54,06ha.
Được khởi công từ ngày 19/12/2025 theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe.
Tính đến đầu tháng 4, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đã huy động hơn 300 thiết bị, 800 nhân sự và giải ngân gần 1.000 tỷ đồng để triển khai thi công.