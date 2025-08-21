TPHCM cấm đường ở khu trung tâm trong 2 ngày

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, nhiều tuyến đường trung tâm sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ hoạt động “Đi bộ hữu nghị” chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Cụ thể, từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8, các phương tiện sẽ tạm ngưng lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris.

Khu vực cấm xe và hạn chế xe phục vụ đi bộ hữu nghị ở trung tâm TPHCM (Đồ họa: An Huy).

Lộ trình thay thế: Hướng từ Pasteur đến Hai Bà Trưng: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng; hướng từ Công xã Paris đến Pasteur: Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Pasteur.

Hoạt động đi bộ hữu nghị diễn ra từ 6h đến 7h ngày 23/8, với lộ trình: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng Hữu nghị quốc tế TPHCM).

CSGT khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường trên trong thời gian tổ chức hoạt động, chủ động chọn hướng đi phù hợp. Các phương tiện khi đi qua khu vực cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.