TPHCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng lễ 2/9

Chiều 21/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Võ Hồ Hoàng Vũ cho biết, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm: Phường An Khánh, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu và Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu) và một điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 21h.

Trước đó, lúc 19h30, thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật tại 3 điểm: Đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, dâng hương, dâng hoa, lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ cùng các chương trình khác.