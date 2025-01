Tông hỏng rạp cưới dựng ở lòng đường, pháp luật xử lý như thế nào?

Liên quan đến vụ rạp đám cưới dựng ở lòng đường bất ngờ bị ô tô tông phải được đăng tải trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, cho rằng dựng rạp ra lòng đường là hành vi vi phạm Luật Đường bộ năm 2024 (lấn, chiếm, sử dụng trái phép lòng đường).

"Do đó, về nguyên tắc, nếu xác định người lái xe tông trúng rạp cưới, gây thiệt hại cho chủ rạp cưới hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng, hoặc do lỗi hoàn toàn của chủ rạp cưới thì người lái xe không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác", ông Giáp phân tích.

Lý giải thêm, ông Giáp cho biết trường hợp bất khả kháng, hay do lỗi hoàn toàn thuộc chủ rạp cưới được hiểu như người lái xe trong trạng thái bình thường, không phạm bất kỳ lỗi nào và đã cố gắng xử lý tình huống để tránh gây ra thiệt hại nhưng thiệt hại vẫn xảy ra thì không phải bồi thường thiệt hại.

Dựng rạp lấn chiếm lòng đường mà chưa xin phép chính quyền sẽ bị xử phạt (Clip minh họa: Đời thế).

Ngược lại, trong trường hợp nguyên nhân của tai nạn xuất phát có lỗi của người lái xe như: Người lái xe thiếu quan sát, tham gia giao thông trong tình trạng không nhận thức và làm chủ hành vi của mình, thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ rạp cưới theo thiệt hại thực tế xảy ra, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo luật sư Giáp, vụ việc gây thiệt hại như trên, tùy từng trường hợp, người lái xe sẽ được xác định là có hay không phải bồi thường cho chủ rạp cưới.

Trong khi đó, về trách nhiệm của chủ rạp cưới, luật sư Giáp cho biết theo quy định pháp luật, hè phố sẽ được sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong một số trường hợp, trong đó có trường hợp tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình.

Để thực hiện cho mục đích này, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hè phố phải thông báo với UBND phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố.

Nếu không thông báo, xin phép, theo luật sư, chủ rạp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mức phạt được nêu tại khoản 12 Điều 12, phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép.