Toàn cảnh vòng Chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024

8 cá nhân và nhóm tác giả xuất sắc nhất cuộc thi đã có mặt tại Vòng chung kết để trình bày sáng kiến trước ban giám khảo sau 24 tiếng trao đổi và tham vấn với các chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm ở vòng Hackathon.

Đội ngũ chấm thi vòng chung kết cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2024 gồm có: TS. Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo và Kinh tế số, Đại học Công nghệ giao thông vận tải; PGS.TS. Nguyễn Phi Lê - Điều hành Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE); TS. Đinh Viết Sang - Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Mai Ngọc Túy - Phó trưởng ban kỹ thuật dịch vụ Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Phát biểu tại Vòng chung kết Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, ông Lê Đắc Thịnh Đồng - Chánh văn phòng Báo Dân trí - phát biểu: "Phần lớn các bài dự thi được đánh giá đã bám sát chủ đề, mang đến những sáng kiến thiết thực và sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải tiến hệ thống giao thông thông minh. Những giải pháp, sáng kiến gửi về cuộc thi năm nay tập trung vào nhóm công nghệ cảnh báo thông minh như Yolo, Al, Camera, LabVIEW, IMU, GPS, IoT… không chỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng hệ thống giao thông tại Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của các tác giả về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội".

Các cá nhân và nhóm tác giả đã có mặt tại Đại học Bách Khoa từ sớm để chuẩn bị kỹ trước khi trình bày trước ban giám khảo. Tại vòng chung kết, mỗi đội thi sẽ có tổng thời gian 20 phút, trong đó có 10 phút trình bày sáng kiến và 10 phút để trả lời câu hỏi, phản biện trước hội đồng giám khảo.

Tác giả Lê Thị Tú là thí sinh đầu tiên thuyết trình. Đây là lần thứ 2 tác giả Lê Thị Tú tham gia cuộc thi sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam. Sản phẩm Ứng dụng "Thư viện An toàn giao thông" của tác giả Lê Thị Tú là ứng dụng trực tuyến giống như một thư viện số, mỗi nội dung trên ứng dụng như một cuốn sách về luật an toàn giao thông. Ứng dụng tích hợp trò chơi giúp người dùng vừa giải trí vừa cập nhật kiến thức an toàn giao thông.

Nhóm tác giả Nguyễn Quốc Huy, Thái Thị Thanh Hiền trình bày "Giải pháp giảm tỷ lệ tai nạn trên cao tốc và các nút giao thông đặc biệt". Sáng kiến sử dụng thuật toán xử lý ảnh Yolo hướng đến mục tiêu cảnh báo sớm cho tài xế tai nạn phía trước trên cao tốc; thông báo cho đội ngũ cứu hộ, cứu nạn đến kịp thời; công cụ liên lạc giữa tài xế và đội ngũ cứu hộ khi tài xế có vấn đề cần trợ giúp; mô phỏng bằng hình ảnh sinh động giúp người xem hiểu được cách di chuyển trên các nút giao thông đặc biệt; thu phí giao thông bằng mã QR.

"Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm" là sản phẩm dự thi của nhóm tác giả Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo đến từ Hậu Giang. Sáng kiến nhằm mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ cảnh báo thông minh để giảm thiểu tai nạn tại các cung đường cong, bảo vệ tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Đây là thiết bị được lập trình bằng phần mềm Arduino IDE, Proteus: PCB Design and Circuit Simulator Software và Tinkercad.

TS Đinh Quang Toàn bày tỏ sự ấn tượng với mô hình sản phẩm của "Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm". Ông cho rằng chỉ cần cải tiến thêm một vài chức năng cảnh báo, thiết bị trên hoàn toàn có thể đưa vào ứng dụng rộng rãi trên cả nước ngay sau khi bước ra cuộc thi.

"Thiết bị IoT cảnh báo ổ gà cho xe máy nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ" đến từ nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú. Nhóm nghiên cứu tạo ra thiết bị thu thập được dữ liệu, định vị vị trí "ổ gà" lưu vào thẻ nhớ chỉ bằng một nút nhấn. Thiết bị sẽ cập nhật và đánh dấu vị trí "ổ gà" trên bản đồ trực tuyến, từ đó, cảnh báo cho người tham gia giao thông sắp đến "ổ gà" với khoảng cách cảnh báo 100m theo thời gian thực.

Ông Mai Ngọc Túy đưa ra nhận xét và đánh giá về sản phẩm của các thí sinh, đồng thời góp ý cho thí sinh về những vấn đề mà sáng kiến chưa chạm đến.

"eTraffic - Hệ thống phần mềm giao thông thông minh giúp giảm thiểu tai nạn và hệ thống tối ưu hóa đèn tín hiệu" của nhóm tác giả đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội với các thành viên Bạch Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Bá Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Hiền. Đây là hệ thống trên tích hợp dữ liệu về các vụ tai nạn, dữ liệu về lưu lượng phương tiện giao thông, dữ liệu hệ thống camera giám sát, lượng dữ liệu thu thập về tình hình giao thông trở nên phong phú và đa dạng. Sản phẩm eTraffic ra đời nhằm biến nguồn dữ liệu thành tài liệu cung cấp thông tin giá trị, giúp cải thiện luồng giao thông, giảm tắc nghẽn và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê bày tỏ sự quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi về những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo do nhóm sinh viên thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội nghiên cứu và phát triển.

Nhóm tác giả Bạch Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thùy Tiên, Nguyễn Vũ Lâm, Nguyễn Minh Đức, Đinh Văn Duy trình bày ý tưởng "Camera xử phạt vi phạm và phân tích giao thông thông minh". Sản phẩm VCAM là thiết bị camera thông minh tốc độ cao hỗ trợ việc phát hiện biển số, phương tiện vi phạm giao thông cho chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý giao thông thông minh. Thiết bị có khả năng bắt biển số với các phương tiện di chuyển với tốc độ lên tới 250km/h và dễ dàng triển khai cùng với kết nối qua mạng di động 4G/5G.

Tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh trình bày "Giải pháp Giao thông An toàn thông minh với VietTraffic: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Máy học (Machine Learning) và Ứng dụng di động: Giao thông Việt Nam".

Tác giả Nguyễn Quang Trí tại TPHCM trình bày "Giải pháp: Con đường đổi mới" qua hình thức online.

Sau khi 8 đội thi trình bày xong sáng kiến, hội đồng ban giám khảo đã chấm điểm, tổng hợp kết quả để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng. Theo đó, 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 20 triệu đồng /giải; 5 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng /giải sẽ được công bố tên người thắng cuộc tại Lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào lúc 15h cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICC (35 Hùng Vương, Hà Nội).