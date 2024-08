Tìm kiếm giải pháp ứng dụng công nghệ vào cảnh báo tai nạn giao thông

Chiều 6/8, tại khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake (Hà Nội), Báo Dân trí phối hợp cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024.

Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia... cùng các lãnh đạo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phía ban tổ chức có sự tham dự của nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo Dân trí; ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Tìm kiếm giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 được tổ chức từ tháng 8 tới tháng 11 trên quy mô toàn quốc, nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp công nghệ hỗ trợ giao thông nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam hiện nay.

Cuộc thi là một trong hai hoạt động trọng tâm của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam bên cạnh chuỗi tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia đầu ngành.

Sau thành công của chương trình An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 và 2023, việc nâng cấp lên thành diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam được ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng cầu nối vững chắc giữa cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân.

Đồng thời, diễn đàn cũng nhằm hỗ trợ tìm kiếm, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để giải quyết các vấn đề của giao thông Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Khối hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Công ty Ô tô Toyota Việt Nam Kei Nishikawa, cùng các đại biểu tham dự sự kiện phát động Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết an toàn giao thông luôn là vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người dân.

Theo đó, Chính phủ luôn xác định an toàn giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu và đã có nhiều nỗ lực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, cũng đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trong những năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam do Báo Dân trí phối hợp công ty Toyota tổ chức, đã ra đời trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi người dân tham gia giao thông.

Chương trình ra đời với mục tiêu huy động sự tham gia của toàn xã hội, khuyến khích cộng đồng đóng góp ý tưởng, sáng kiến để giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết nhiều công trình, sáng kiến tại cuộc thi đã được ứng dụng ngay vào thực tế, bước đầu được đánh giá mang lại những hiệu quả thiết thực (Ảnh: Mạnh Quân).

Qua hai mùa giải, cuộc thi đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nhất là số lượng sản phẩm, sáng kiến dự thi tăng lên nhiều lần.

Cụ thể năm 2022, chương trình nhận về hơn 200 bài dự thi, và con số này đã tăng lên hơn 1.000 sáng kiến, bài dự thi vào năm 2023, gấp 5 lần.

Nhiều công trình, sáng kiến đã được ứng dụng ngay vào thực tế, bước đầu được đánh giá mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao an toàn giao thông, ý thức chấp hành giao thông của người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, để phát huy thành tựu kết quả đạt được, chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam được Báo Dân trí phối hợp, nâng lên thành diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam, với chủ đề "Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ" và "Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ".

Đây là thông điệp mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của toàn xã hội trong việc chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Để chương trình đạt được hiệu quả cao nhất, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị ban tổ chức tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường truyền thông, trong đó đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào chương trình.

Thứ hai, đa dạng hóa hình thức, tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng như hội thảo, tọa đàm, cuộc thi sáng kiến, triển lãm... để thu hút sự quan tâm của đông đảo các đối tượng.

Thứ ba, chú trọng chất lượng, đánh giá, lựa chọn và đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông.

Huy động sự tham gia của toàn xã hội

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhấn mạnh nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện thu được nhiều kết quả tích cực được người dân, dư luận đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.

Dù vậy, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn rất lớn, tai nạn giao thông còn gây ra nhiều tổn thất rất nặng nề cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Vì vậy, ông Thành khẳng định việc tổ chức chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam là một sáng kiến tốt, góp phần huy động được sự tham gia của toàn xã hội, khuyến khích cộng đồng đóng góp ý tưởng, sáng kiến để giải quyết các vấn đề giao thông.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thành Đông).

Ông Thành đánh giá diễn đàn năm nay với hai chủ đề chính về ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông nhằm giảm thiểu vi phạm về an toàn giao thông đường bộ là những nội dung thiết thực.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đánh giá cao tầm quan trọng, tính thiết thực của chương trình. Đặc biệt, chương trình ngày càng thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân quan tâm tới lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các giải pháp của cuộc thi ngày càng được mở rộng và ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống, góp phần nâng cao an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, lắng nghe, tiếp thu những đề xuất một cách cầu thị để truyền tải thành các giải pháp cụ thể trong thời gian tới để giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Xây dựng một Việt Nam an toàn hơn trên mọi nẻo đường

Phát biểu tại diễn đàn, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết Đảng, Nhà nước và Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông và điều này đã thấm sâu vào trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

Dẫn thống kê trung bình mỗi ngày, tai nạn giao thông khiến khoảng 30-40 người không trở về, Thiếu tướng Đức cho biết điều này đồng nghĩa với hơn 100 gia đình phải chịu cảnh đau thương, mất mát. Những mất mát này có tác động rất lớn đến đời sống của mỗi người dân.

"Chính vì vậy mà chúng tôi có suy nghĩ là mình phải làm gì để đóng góp cho xã hội, đóng góp vào cuộc sống bình yên của mỗi người dân. Từ những ý tưởng đó, tôi và nhà báo Phạm Tuấn Anh (Tổng biên tập Báo Dân trí) đã đi để tìm hiểu cũng như lắng nghe ý kiến của người dân", Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), mong muốn có nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá từ nhiều tầng lớp người dân gửi đến cuộc thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Thiếu tướng Lê Xuân Đức mong muốn cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan truyền thông, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, sự sáng tạo, tri thức trẻ của học sinh, sinh viên cả nước… trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Từ đó đem lại sự bình yên trên những tuyến đường, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức sự kiện, ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Công ty Toyota Việt Nam, gửi lời cảm ơn Cục Cảnh sát giao thông và Báo Dân trí, khi là năm thứ 3 liên tiếp công ty được đồng hành và là nhà tài trợ của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam.

Trải qua 2 năm triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng, hàng nghìn ý tưởng đã được gửi về cho ban tổ chức.

Trong đó, nhiều ý tưởng sáng tạo và có tính ứng dụng cao, thực tế đến nay nhiều ý tưởng đã được triển khai góp phần giải quyết những vấn đề bất cập về giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Công ty Toyota Việt Nam, cho biết qua hai năm triển khai, chương trình đã nhận được hàng nghìn ý tưởng (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp nối thành công của những năm trước, năm 2024, ban tổ chức tiếp tục tổ chức cuộc thi theo hướng tập trung vào những ý tưởng giải pháp công nghệ, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của Việt Nam.

"Chúng tôi hy vọng cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 tiếp tục lan tỏa đến công chúng trên toàn quốc để tìm ra những sáng kiến mới hữu ích, được ứng dụng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giao thông tại Việt Nam, hướng tới một xã hội an toàn và văn minh", đại diện Công ty Toyota Việt Nam phát biểu.

Thay mặt ban tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, nhà báo Phạm Tuấn Anh tin tưởng diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam cũng như Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Theo đó, mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến của các bạn chính là những viên gạch xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh hơn.

"Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng. Hãy cùng nhau chia sẻ những sáng kiến, giải pháp để cùng nhau xây dựng một Việt Nam an toàn hơn trên mọi nẻo đường", theo nhà báo Phạm Tuấn Anh.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 6/8, khuyến khích mọi công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia. Người tham dự có thể gửi bài dự thi theo một trong hai chủ đề là Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ và Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ. Đồng hành cùng cuộc thi có đơn vị tài trợ là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng các đơn vị tư vấn chuyên môn đến từ nhiều trường đại học và các chuyên gia ngành giao thông. Thông tin chi tiết của chương trình xem tại website: https://sangkienatgt.dantri.com.vn/

