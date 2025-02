Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để đầu tư đường sắt kết nối với Trung Quốc

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, sáng 5/2.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu Chính phủ chỉ ra một số thách thức về sức ép điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất lớn.

Thủ tướng cũng nhắc đến thực tế cạnh tranh chiến lược gay gắt; tác động, ảnh hưởng của các chính sách của các nền kinh tế lớn; giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét. Tăng trưởng trong một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Định hướng các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng trước hết yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 123 của Trung ương về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Nhắc việc chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 9, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì báo cáo về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh chỉ tiêu bội chi ngân sách, nợ công…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.

Bộ Công Thương được giao chuẩn bị nội dung báo cáo về cơ chế, chính sách với nhà máy điện hạt nhân; Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ về chủ trương xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện; tháo gỡ vướng mắc với một số dự án BOT đường bộ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế với tinh thần là "đột phá của đột phá"; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý cần theo dõi sát tình hình thế giới, nhất là những vấn đề mới phát sinh, việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia, nền kinh tế lớn, đối tác quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, sáng 5/2 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, ông yêu cầu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên năm 2025 so với dự toán năm 2024 để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Với các vấn đề tồn đọng, kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục xử lý. Ông giao các bộ trưởng tăng cường kiểm tra giám sát, đi thực tế tại cơ sở. Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Nhằm củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng quán triệt thực hiện nghiêm Nghị định 168 xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.