Hàn Quốc mong đồng hành vững chắc cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!”.

Dự Diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Việt Nam và Hàn Quốc cần hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai.

Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam và với kinh nghiệm đã tạo ra “kỳ tích sông Hàn” sẽ luôn là "người bạn đồng hành vững chắc" để cùng với Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”; đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Việt Nam chuyển từ tư duy “thu hút theo chiều rộng” sang “thu hút theo chiều sâu”

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn mới đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ tư duy “thu hút theo chiều rộng” sang “thu hút theo chiều sâu” có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư cho rằng cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thoả thuận hợp tác (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.