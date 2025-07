Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đảng bộ điểm một phường ở Hải Phòng

Ngày 23/7, Đảng bộ phường Hải An (TP Hải Phòng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội điểm cấp phường đầu tiên của TP Hải Phòng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội (Ảnh: T.Nga).

Phường Hải An được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các phường Cát Bi, Đằng Lâm, Thành Tô, Tràng Cát, Đằng Hải, cùng một phần phường Nam Hải và một phần phường Đông Hải 2 (thuộc quận Hải An cũ). Việc thành lập phường mới nằm trong lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huy, cấp xã theo Nghị quyết của Quốc hội và chủ trương của Thành ủy Hải Phòng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phường Hải An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 30,8% mỗi năm, quy mô kinh tế tăng gấp 3,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công tác thu ngân sách nhà nước hoàn thành và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng tài chính ổn định để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và an sinh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải An cho biết, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải An đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai trong 5 năm tới, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột phá nhằm đưa Hải An trở thành địa phương kiểu mẫu trong phát triển đô thị biển, dịch vụ và logistics.

“Phường sẽ huy động các nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, mở rộng không gian hướng biển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình đô thị thông minh. Kinh tế tư nhân sẽ được khuyến khích phát triển mạnh mẽ để trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu”, bà Thu nói.

Bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải An phát biểu tại đại hội (Ảnh: T.Nga).

Về định hướng phát triển, Đảng bộ phường Hải An đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả; phát triển dịch vụ logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và hậu cần sau cảng; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của phường Hải An trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và tổ chức bộ máy. Ông nhận định báo cáo chính trị tại Đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hải An đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhất là khi được quy hoạch là địa bàn ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của thành phố. Tuy nhiên, địa phương cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về quy mô dân số, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường.

Ông đề nghị Đảng bộ phường Hải An cần đặc biệt chú trọng định hướng phát triển trong không gian mới; tiếp cận phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân; phát huy tiềm năng từ các dự án hạ tầng để trở thành địa phương đi đầu trong phát triển đô thị ven biển.

“Hải An phải xác định rõ những điểm nghẽn, nút thắt để có chủ trương lãnh đạo hoặc kiến nghị cấp thành phố tháo gỡ kịp thời. Những tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị phải được xử lý quyết liệt, dứt điểm”, ông nói.

Về các nhiệm vụ sau Đại hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể, lộ trình và nguồn lực khả thi.

Các đại biểu dự đại hội (Ảnh: T.Nga).

Ông cũng lưu ý việc tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hai cấp; rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển không gian phường theo hướng tích hợp với quy hoạch chung của thành phố; chủ động thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, chương trình quốc gia và nguồn lực địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải An lần thứ I diễn ra trong hai ngày, với sự tham dự của 159 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên trên toàn phường.