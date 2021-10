Thừa Thiên Huế lên tiếng về khoản tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Dân trí Huyện Quảng Điền tại Thừa Thiên Huế đã công bố số tiền từ thiện của Thủy Tiên giúp đỡ cho bà con trong đợt mưa lũ cuối năm 2020.

Ngày 10/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Cảnh Ngưu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ở đợt 1 vào tháng 10/2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên đã về huyện Quảng Điền trao quà không thông qua tổ chức nào ở xã Quảng Vinh, thị trấn Sịa và xã Quảng Phước.

"Đoàn đã tự thuê ghe đến từng nhà dân để phát quà. Họ trao quà theo cảm tính, có người nhiều, người ít tùy theo hoàn cảnh" - ông Ngưu nói.

Sau chuyến từ thiện này, ông Ngưu đã báo cáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đoàn từ thiện Thủy Tiên trao quà một cách tự phát, không thông qua cơ quan chức năng, nên cơ quan không nắm được số tiền đoàn Thủy Tiên trao.

Ở đợt 2 vào ngày 20/11/2020, đoàn đi trao quà ở xã Quảng Thọ và xã Quảng An tại huyện Quảng Điền có thông qua UBMTTQ xã.

Thủy Tiên (đội nón lá) trao quà từ thiện cho người dân Huế đợt bão lũ cuối năm 2020 (Ảnh: CTV).

"Hiện UBMTTQ huyện Quảng Điền chưa nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện ở đợt mưa lũ cuối năm 2020, nhưng 2 xã Quảng An và Quảng Thọ tại địa phương này đã nhận được công văn của Bộ Công an" - ông Ngưu cho biết.

Trên cơ sở đó, 2 xã Quảng An, Quảng Thọ đã xác minh việc từ thiện của Thủy Tiên. Ở 2 xã này, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ và nhờ UBMTTQ lập danh sách hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt nhận quà. UBMTTQ 2 xã mời bà con đến nhà văn hóa để trao quà trực tiếp.

Tổng số tiền mà đoàn từ thiện trao ở xã Quảng An là 2.616.500.000 đồng đến 2.632 hộ dân; ở xã Quảng Thọ là 1.965.500.000 đồng đến 1.959 hộ dân. Sau khi trao quà, UBMTTQ 2 xã đã ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và gửi thư cảm ơn đoàn từ thiện.

Hiện 2 xã Quảng An, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) đang làm báo cáo để gửi Bộ Công an về việc từ thiện của Thủy Tiên.

Đại Dương