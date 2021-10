Thủ tướng muốn Nga ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của Nga, Ấn Độ đối với các vấn đề ở khu vực; mong muốn hai nước ủng hộ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế...

Liên bang Nga - đối tác chiến lược toàn diện

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ 4 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của Liên bang Nga, Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống, kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội, bao gồm tổ chức các khóa đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vaccine cho các nước ASEAN thời gian tới.

Tổng thống Liên bang Nga khẳng định tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin.

Các nước nhất trí năm 2022 là năm hợp tác khoa học - kỹ thuật và công nghiệp ASEAN - Nga, cam kết sẽ phối hợp cùng thúc đẩy thương mại, đầu tư, khôi phục và ổn định các chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) với ASEAN.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực; chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung là đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của Liên bang Nga (Ảnh: Quốc Chính).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga.

Thủ tướng cảm ơn Nga hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho khu vực, trong đó có Việt Nam, và hoan nghênh Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vaccine.

Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người dân các nước ASEAN, trong đó người Việt Nam tại Nga, sinh sống, làm việc và học tập ổn định, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây nên, đồng thời phối hợp thúc đẩy du lịch, giao lưu kết nối, gắn kết hai bên... Thủ tướng cũng đề nghị Nga đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí và năng lượng tái tạo, cùng hướng tới các mục tiêu xanh và phát triển bền vững.

Chia sẻ các ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Nga là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của Việt Nam (Ảnh: Quốc Chính).

Thủ tướng trông đợi Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực

Cũng trong chiều 28/10, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 18 diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Thư ký ASEAN.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, xây dựng Bộ Quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Ấn Độ hoan nghênh và khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN (Ảnh: Quốc Chính).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN và Ấn Độ là đối tác lâu đời và láng giềng gần gũi, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực cho nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và quy trình ngoại giao.

Nhằm bảo đảm Biển Đông là vùng biển của hòa bình, hợp tác và phát triển, Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh hợp tác biển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, bảo tồn môi trường biển, sinh thái biển, kết nối biển, tăng cường cứu hộ, cứu nạn trên biển, chống đánh bắt bất hợp pháp, chống cướp biển.

Kết thúc Hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố chung ASEAN - Ấn Độ về hợp tác triển khai tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Campuchia giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2022

Sau 3 ngày làm việc, chiều 28/10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã bế mạc. Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho Vương quốc Campuchia.

Campuchia giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2022 (Ảnh: T. Anh).

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2022 là "ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức" vì hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực, đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN cùng nhau thúc đẩy một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng.

